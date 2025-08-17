Más de 20.000 personas participaron en el desfile cívico-militar en homenaje a San Martín
Más de 20 mil personas en el 175º aniversario de la muerte de San Martín en San Isidro, con un desfile cívico-militar que reunió a fuerzas y comunitarios.
17/08/2025 | 17:51Redacción Cadena 3
FOTO: Más de 20.000 personas participaron en el desfile cívico-militar en homenaje a San Martín
Más de 20 mil personas participaron hoy del gran desfile cívico-militar organizado por el Municipio de San Isidro en conmemoración del 175º aniversario de la muerte del general José de San Martín, considerado Libertador de América y Padre de la Patria.
El evento se desarrolló desde las 10 en la avenida Márquez, entre Santa Fe e Intendente Indart, donde desfilaron más de 2.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre ellos integrantes del Ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios.
La jornada contó además con la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de escuelas municipales, jardines de infantes, adultos mayores de centros de jubilados y trabajadores de la salud pública del distrito.
El desfile, que se extendió a lo largo de más de siete cuadras y tuvo una duración de dos horas, exhibió equipos de combate en motos, camiones, botes, puentes y tanques, además de vehículos a rueda y a oruga del Ejército, así como autos clásicos particulares y de coleccionistas militares.
Lectura rápida
¿Cuántas personas asistieron al desfile? Más de 20 mil personas.
¿Qué se conmemoró en el evento? El 175º aniversario de la muerte del general José de San Martín.
¿Dónde tuvo lugar el desfile? En la avenida Márquez de San Isidro.
¿Cuánto duró el desfile? El desfile tuvo una duración de dos horas.
¿Quiénes participaron del evento? Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas, escuelas, jubilados y trabajadores de la salud pública.
[Fuente: Noticias Argentinas]