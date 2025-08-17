FOTO: Más de 20.000 personas participaron en el desfile cívico-militar en homenaje a San Martín

Más de 20 mil personas participaron hoy del gran desfile cívico-militar organizado por el Municipio de San Isidro en conmemoración del 175º aniversario de la muerte del general José de San Martín, considerado Libertador de América y Padre de la Patria.

El evento se desarrolló desde las 10 en la avenida Márquez, entre Santa Fe e Intendente Indart, donde desfilaron más de 2.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre ellos integrantes del Ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios.

La jornada contó además con la participación de veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de escuelas municipales, jardines de infantes, adultos mayores de centros de jubilados y trabajadores de la salud pública del distrito.

El desfile, que se extendió a lo largo de más de siete cuadras y tuvo una duración de dos horas, exhibió equipos de combate en motos, camiones, botes, puentes y tanques, además de vehículos a rueda y a oruga del Ejército, así como autos clásicos particulares y de coleccionistas militares.