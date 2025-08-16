Detuvieron al "perejil" del caso Dalmasso: asesinó a un hombre en una pelea

Gastón Zárate, el obrero que se hizo conocido en 2007 como el “perejil” falsamente acusado por el crimen de Nora Dalmasso, fue detenido e imputado por homicidio simple tras un violento episodio ocurrido este sábado en Río Cuarto.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho se produjo a la salida de un partido de fútbol en el Complejo Deportivo El Águila, donde Zárate jugó junto a sus hijos de 15 y 17 años. En medio de una gresca en el acceso al predio, el hombre de 45 años habría ido hasta su automóvil, tomó un hierro de construcción y lo incrustó en la cabeza de Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, quien falleció en el acto. Testimonios recogidos en la escena confirman que Zárate utilizó el objeto como arma homicida.

FOTO: Gastón Zárate fue detenido acusado de matar a un hombre. (Víctor Rapetti/archivo).

El regreso a los tribunales

La investigación está a cargo del fiscal Javier Di Santo, el mismo que en 2007 imputó y luego desvinculó a Zárate en el resonante caso Dalmasso. Fuentes judiciales señalaron que, a la espera de la autopsia, el hecho “está prácticamente esclarecido” por la contundencia de los testimonios y las pruebas reunidas.

Zárate ya fue formalmente imputado por homicidio simple y permanecerá detenido mientras avanza el proceso.

De “perejil” a acusado nuevamente

Zárate se convirtió en figura pública el 9 de febrero de 2007, cuando fue arrestado bajo la sospecha de haber violado y asesinado a Nora Dalmasso, hallada muerta el 26 de noviembre de 2006 en su casa de barrio Villa Golf. Obrero de la construcción y pintor, fue rápidamente apodado “el perejil” por la comunidad, que consideraba arbitraria su detención.

La respuesta social fue inmediata: cientos de vecinos protagonizaron el denominado “perejilazo”, una multitudinaria marcha con ramos de perejil en mano que reclamaba su libertad y denunciaba que se buscaba un chivo expiatorio. Pocas horas después recuperó la libertad y, cuatro años más tarde, en 2011, fue sobreseído en forma definitiva.

En el juicio realizado en 2022 contra el viudo de Dalmasso, Marcelo Macarrón, Zárate declaró como testigo y apuntó contra la Policía y el abogado Daniel Lacase por haberle “armado la causa”.

Hoy, casi dos décadas después, su nombre vuelve a los expedientes judiciales, aunque esta vez como presunto responsable de un homicidio que sacudió a Río Cuarto y que, según los investigadores, ya estaría prácticamente esclarecido.

Informe de Víctor Rapetti.