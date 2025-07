Caso Dalmasso: por qué no avanza el pedido de jury a los tres fiscales

El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente del bloque, Matías Gvozdenovich, expresó su preocupación por la demora en el tratamiento del pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, en el marco de la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

En una entrevista con Cadena 3, Gvozdenovich, aunque no es miembro de la comisión de jury, detalló los motivos por los cuales el pedido, presentado por la familia Macarrón a través del abogado Gustavo Liebau, aún no fue abordado y abogó por un tratamiento más célere debido a la gravedad del caso.

El pedido de jury, presentado hace casi tres meses, busca determinar si los fiscales incurrieron en mal desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, un caso que lleva 18 años sin resolverse y que, según Gvozdenovich, evidencia "una desprolijidad terrible" por parte de la Justicia.

Gvozdenovich explicó que la demora se debe a que existen alrededor de 20 pedidos de jury previos, presentados por diversos casos, que deben tratarse según el orden de ingreso. "Cuando se presenta un pedido, tiene un orden y se va tratando a medida que se reúne la comisión del jury. Hay un secreto sumario, pero entiendo que se tratan varios casos juntos, quizás cinco o diez, y eso puede llevar un par de meses", indicó.

Sin embargo, reconoció la gravedad del caso Dalmasso y afirmó que "comparto que tendría que tener un tratamiento especial, dado la magnitud y lo que ha sufrido la familia Macarrón".

El legislador fue crítico con el desempeño de algunos fiscales y comparó su situación con la de otros profesionales: "Un médico comete una mala praxis y termina preso, perdiendo su matrícula y probablemente la libertad. Un fiscal tiene una inacción, no cumple con su función, y no pasa nada. Acá hay que acelerar esto".

En este sentido, destacó que el primer informe del FBI, mencionado por el entonces fiscal general Darío Vezzaro, apuntaba directamente al imputado actual, pero "dejaron transcurrir 18 años, regalándole libertad, impunidad y tiempo".

Gvozdenovich también hizo referencia a casos de errores judiciales, como el del "perejil", donde personas inocentes terminan presas por el mal accionar de la Justicia. "Cuando hay fiscales que trabajan bien, hay que defenderlos y bancarlos, como Enrique Gavier, que hace un trabajo intachable. Pero cuando hay fiscales que no hacen las cosas como corresponde, hay que sancionarlos o destituirlos, según lo que resuelva el jury", afirmó.

Consultado acerca de la falta de avances concretos, Gvozdenovich respondió que los legisladores de la comisión trabajan en el análisis de los casos, pero admitió que "es un lugar sensible" donde no hay margen de error, ya que una decisión mal tomada podría sancionar injustamente a un fiscal. "Se estudia y analiza bien, pero voy a plantear que se trate este caso, porque todavía no hubo ni siquiera una reunión para analizar el pedido de la familia Macarrón", respondió.

El legislador también señaló que, aunque algunas denuncias contra fiscales podrían ser "truchas" o motivadas por cuestiones personales, el caso Dalmasso es particularmente grave. "No digo que la familia Macarrón o el doctor Liebau tengan razón, pero mínimamente tiene que haber una reunión para analizar el pedido", insistió.

Además, destacó la necesidad de resolver rápidamente no solo este caso, sino todos los que están en análisis, para evitar que la justicia siga siendo cuestionada.

La comisión de jury, integrada por un miembro del bloque de la UCR, un miembro del Frente Cívico, dos del Peronismo y representantes del Superior Tribunal de Justicia, aún no ha fijado una fecha para tratar el pedido contra Di Santo, Miralles y Pizarro.

Entrevista de Miguel Clariá.