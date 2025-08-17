Vendía milanesas, pero descubrieron que eran de papel higiénico
Un tucumano fue detenido en Santiago del Estero por vender milanesas y chorizos de papel higiénico.
17/08/2025 | 08:04Redacción Cadena 3
FOTO: Las milanesas de papel higiénico. (Foto: Prensa Policía)
Audio. Detienen a vendedor por ofrecer milanesas elaboradas con papel higiénico
2 Minutos de Noticias - Tucumán
Un grave episodio de salud pública se vivió en Monte Quemado, Santiago del Estero, donde un vendedor ambulante tucumano fue detenido por ofrecer milanesas y chorizos fabricados con papel higiénico.
El insólito hallazgo se produjo durante un operativo de control bromatológico en el marco de las fiestas patronales de la Virgen de Carvalho. Los inspectores de la Dirección de Calidad de Vida de ese municipio descubrieron en el puesto no solo productos adulterados, sino también una falta total de higiene.
Las autoridades procedieron de inmediato al decomiso de la mercadería, clausurando el puesto y demorando al responsable. Se le inició una denuncia penal.
Gracias a esta intervención se evitó que miles de personas que asistían a las celebraciones religiosas consumieran estos productos, que representaban un serio riesgo para su salud.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Monte Quemado? Un vendedor ambulante fue detenido por ofrecer milanesas y chorizos hechos con papel higiénico.
¿Quién realizó el hallazgo? Inspectores de la Dirección de Calidad de Vida durante un operativo de control bromatológico.
¿Cuándo se llevó a cabo el operativo? Durante las fiestas patronales de la Virgen de Carvalho.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En Monte Quemado, Santiago del Estero.
¿Por qué es relevante este caso? Se evitó que miles de personas consumieran productos que representaban un serio riesgo para su salud.