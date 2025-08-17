Vendía milanesas, pero descubrieron que eran de papel higiénico

Un grave episodio de salud pública se vivió en Monte Quemado, Santiago del Estero, donde un vendedor ambulante tucumano fue detenido por ofrecer milanesas y chorizos fabricados con papel higiénico.

El insólito hallazgo se produjo durante un operativo de control bromatológico en el marco de las fiestas patronales de la Virgen de Carvalho. Los inspectores de la Dirección de Calidad de Vida de ese municipio descubrieron en el puesto no solo productos adulterados, sino también una falta total de higiene.

Las autoridades procedieron de inmediato al decomiso de la mercadería, clausurando el puesto y demorando al responsable. Se le inició una denuncia penal.

Gracias a esta intervención se evitó que miles de personas que asistían a las celebraciones religiosas consumieran estos productos, que representaban un serio riesgo para su salud.