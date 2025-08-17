En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Vendía milanesas, pero descubrieron que eran de papel higiénico

Un tucumano fue detenido en Santiago del Estero por vender milanesas y chorizos de papel higiénico.

17/08/2025 | 08:04Redacción Cadena 3

FOTO: Las milanesas de papel higiénico. (Foto: Prensa Policía)

  1.

    Audio. Detienen a vendedor por ofrecer milanesas elaboradas con papel higiénico

    2 Minutos de Noticias - Tucumán

    Episodios

Un grave episodio de salud pública se vivió en Monte Quemado, Santiago del Estero, donde un vendedor ambulante tucumano fue detenido por ofrecer milanesas y chorizos fabricados con papel higiénico.

El insólito hallazgo se produjo durante un operativo de control bromatológico en el marco de las fiestas patronales de la Virgen de Carvalho. Los inspectores de la Dirección de Calidad de Vida de ese municipio descubrieron en el puesto no solo productos adulterados, sino también una falta total de higiene.

Las autoridades procedieron de inmediato al decomiso de la mercadería, clausurando el puesto y demorando al responsable. Se le inició una denuncia penal.

Gracias a esta intervención se evitó que miles de personas que asistían a las celebraciones religiosas consumieran estos productos, que representaban un serio riesgo para su salud.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Monte Quemado? Un vendedor ambulante fue detenido por ofrecer milanesas y chorizos hechos con papel higiénico.

¿Quién realizó el hallazgo? Inspectores de la Dirección de Calidad de Vida durante un operativo de control bromatológico.

¿Cuándo se llevó a cabo el operativo? Durante las fiestas patronales de la Virgen de Carvalho.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En Monte Quemado, Santiago del Estero.

¿Por qué es relevante este caso? Se evitó que miles de personas consumieran productos que representaban un serio riesgo para su salud.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho