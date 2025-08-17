Natalia De la Sota presentó lista en Córdoba: "Defender derechos con voz propia"

FOTO: Natalia De la Sota oficializó su candidatura con un nuevo frente.

La diputada nacional Natalia de la Sota formalizó su candidatura para renovar su banca en el Congreso, esta vez al frente del nuevo espacio político: “Defendamos Córdoba”, que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Esta decisión la separa del armado peronista local, incluyendo su histórico vínculo con Hacemos Unidos por Córdoba, liderado por Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Acompañan, en segundo lugar en la lista, Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctor en Matemática y magíster en Estadística Aplicada, referente académico que impulsó la formación en ciencia de datos y la defensa de la universidad pública.

Defendamos Córdoba es la propuesta de cordobeses comprometidos, con voz y con fuerza, gente que lucha por nuestras universidades, las personas con discapacidad, la salud, por los jovenes, por los jubilados, el trabajo, las diversidades, la educación y la cultura.

En tercer lugar, Marta Lastra, abogada y cofundadora de la Fundación Familias CEA Córdoba, reconocida por su trabajo por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, con trayectoria docente en la UNC y el Colegio de Abogados de Córdoba.

El frente, presentado ante la Justicia Electoral, surge con una definición clara: impedir que las políticas nacionales del gobierno afecten a sectores vulnerables. “Defender Córdoba es defender derechos, trabajo y dignidad, con una voz propia, plural y profundamente cordobesa. Y eso es lo que representan las personas que nos acompañan: Córdoba. Nuestro pueblo real, sin miedo ni especulaciones”, expresó De la Sota.

La diputada remarcó que trae "equilibrio y rostros de toda la provincia" —desde la Capital y el Gran Córdoba hasta Río Cuarto y el interior profundo—. "Refleja lo que somos: educadores e investigadores, defensores de las personas con discapacidad, agentes de salud y trabajadores, tanto de la producción, la infraestructura, la justicia y abogacía, como de la cultura. Son personas con historia de trabajo, compromiso ético y raíces en los barrios, en las escuelas y universidades, en los hospitales, en las fábricas y en los comercios. Gente de la comunidad que enseña, cura y cuida”, subrayó.

Esta jugada rompió el consenso dentro del peronismo cordobés tradicional, generando fricciones internas.