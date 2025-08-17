Schiaretti oficializó su candidatura: "Representamos al interior productivo"

En un video difundido este domingo, el ex gobernador Juan Schiaretti confirmó que encabezará la lista del peronismo en Córdoba para las elecciones legislativas de octubre como candidato a diputado nacional. “Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era, que llegue a buen puerto”, afirmó el exgobernador en sus declaraciones.

Durante el mismo mensaje político, Schiaretti sostuvo que "la esperanza de nuestro pueblo soportando sacrificios para que las cosas mejoren no se transforme en una frustración", y destacó que su campaña no se hará en soledad: “Vamos al Congreso junto a un equipo de gobernadores de provincias como Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz que representan el interior productivo y de trabajo”, explicó.

Su objetivo es formar un bloque legislativo que impulse políticas orientadas al equilibrio macroeconómico y fiscal, sin dejar de lado el cuidado social y el desarrollo productivo y de infraestructura. “Vamos a aportar para ser capaces de aumentar la producción, el empleo, corregir distorsiones y hacer la infraestructura necesaria para que este proceso sea sostenido”, añadió.

Este anuncio se enmarca en la conformación del frente Provincias Unidas, integrado por gobernadores federales que buscan erigirse como una alternativa a la polarización política. El gobernador cordobés Martín Llaryora, junto a sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), presentaron este espacio con el objetivo de defender el federalismo, gestionar adecuadamente las transferencias de fondos y promover obras públicas en sus provincias.

En ese sentido, Schiaretti subrayó que “en Córdoba probamos que somos capaces de mantener el equilibrio fiscal de manera consistente, de gobernar sin descuidar a los sectores productivos y apoyando el empleo”. Para el exgobernador, esa gestión será la base para que “la esperanza no devenga en frustración sino en un desarrollo sostenido en el tiempo”.

Su candidatura se suma a un escenario altamente fragmentado: Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados y tendrá 18 listas inscritas, pertenecientes a 8 alianzas y 10 partidos políticos.