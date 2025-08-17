Gonzalo Roca encabezará la lista de La Libertad Avanza en Córdoba hacia octubre

FOTO: Gonzalo Roca encabeza la lista de candidatos a diputados de LLA en Córdoba.

La Libertad Avanza (LLA) oficializó hoy que Gonzalo Roca, actual vicepresidente del partido en la provincia, será el candidato principal por Córdoba en las elecciones legislativas de octubre. Roca representará los intereses de Javier Milei y Karina Milei, en una lista que apuesta a consolidar una banca en el Congreso de la Nación.

La presentación fue realizada por Gabriel Bornoroni, referente provincial de LLA, quien celebró el rol de Roca en la rápida conformación del espacio en Córdoba. “Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado”, afirmó Bornoroni, prometiendo una campaña donde “gente común” enfrentará “una batalla épica contra la casta política”.

La nómina será completada por la empresaria y dirigente de Río Cuarto, Laura Soldano; el abogado Marcos Patiño; y la diputada nacional del PRO Laura Rodríguez Machado. Así, los cordobeses podrán votar una lista “100 % liberal”, que se propone representar fielmente las convicciones de los Milei.

En estas elecciones legislativas del 26 de octubre, Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

