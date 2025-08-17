Gonzalo Roca encabezará la lista de La Libertad Avanza en Córdoba hacia octubre
La Libertad Avanza designó al empresario como candidato principal por Córdoba en las elecciones legislativas. Lo secunda Gabriel Bornoroni. Rodríguez Machado, del PRO, también en la lista.
17/08/2025 | 18:06Redacción Cadena 3
FOTO: Gonzalo Roca encabeza la lista de candidatos a diputados de LLA en Córdoba.
La Libertad Avanza (LLA) oficializó hoy que Gonzalo Roca, actual vicepresidente del partido en la provincia, será el candidato principal por Córdoba en las elecciones legislativas de octubre. Roca representará los intereses de Javier Milei y Karina Milei, en una lista que apuesta a consolidar una banca en el Congreso de la Nación.
La presentación fue realizada por Gabriel Bornoroni, referente provincial de LLA, quien celebró el rol de Roca en la rápida conformación del espacio en Córdoba. “Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado”, afirmó Bornoroni, prometiendo una campaña donde “gente común” enfrentará “una batalla épica contra la casta política”.
La nómina será completada por la empresaria y dirigente de Río Cuarto, Laura Soldano; el abogado Marcos Patiño; y la diputada nacional del PRO Laura Rodríguez Machado. Así, los cordobeses podrán votar una lista “100 % liberal”, que se propone representar fielmente las convicciones de los Milei.
En estas elecciones legislativas del 26 de octubre, Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
/Inicio Código Embebido/
SOMOS GENTE COMÚN DANDO LA BATALLA CONTRA LA CASTA.— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) August 17, 2025
Quiero contarles que Gonzalo Roca será quien represente a @JMilei y @KarinaMileiOk en Córdoba. Será acompañado por @lausoldano, Marcos Patiño y @laurmachado.
Por primera vez Córdoba tendrá la oportunidad de votar una lista… pic.twitter.com/6mkHIA42im
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién es el candidato principal de LLA por Córdoba?
El candidato principal es Gonzalo Roca.
¿Qué partido oficializa la candidatura de Roca?
El partido que oficializa la candidatura es La Libertad Avanza (LLA).
¿Cuándo son las elecciones legislativas?
Las elecciones legislativas se llevarán a cabo el 26 de octubre.
¿Quién presentó la candidatura de Roca?
La candidatura fue presentada por Gabriel Bornoroni.
¿Qué se renovará en Córdoba durante las elecciones?
En Córdoba se renovarán nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.