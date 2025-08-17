Javkin vinculó la reforma constitucional con el legado de San Martín en Rosario

El intendente Pablo Javkin encabezó este domingo 17 de agosto el acto por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. La ceremonia se realizó en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el centro de Rosario, y contó con la presencia de autoridades provinciales, legislativas, judiciales y representantes de instituciones sociales, religiosas y educativas.

En su discurso, el mandatario local destacó la figura del Libertador y la importancia de su lucha por la independencia. “Más que un militar, fue un hombre de principios, constructor de la unidad de los pueblos. Su obra abrió el camino para que América del Sur se vistiera con la bandera de la libertad”, señaló Javkin.

El intendente vinculó ese legado con el proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia de Santa Fe. “La nueva constitución será nuestro certificado de libertad y celebraremos el Tricentenario con el orgullo de haber consagrado la autonomía plena de la ciudad”, expresó.

Javkin también remarcó la historia de Rosario en su búsqueda de autonomía y su papel en el desarrollo nacional. Recordó que la ciudad “se hizo a sí misma, sin fundador ni capitalidad”, y que a lo largo de tres siglos “ha demostrado que su identidad y perseverancia pueden superar cualquier adversidad”.

En la ceremonia participaron la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades del Poder Judicial y representantes de asociaciones sanmartinianas, ex combatientes de Malvinas y vecinos de la ciudad.