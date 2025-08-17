En vivo

La Previa

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Def. y Justicia vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Banfield vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Javkin vinculó la reforma constitucional con el legado de San Martín en Rosario

En el acto por los 175 años de la muerte del prócer, el intendente habló de autonomía y libertad.

17/08/2025 | 15:24Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El intendente Pablo Javkin encabezó el acto en memoria de José de San Martín

El intendente Pablo Javkin encabezó este domingo 17 de agosto el acto por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. La ceremonia se realizó en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el centro de Rosario, y contó con la presencia de autoridades provinciales, legislativas, judiciales y representantes de instituciones sociales, religiosas y educativas.

En su discurso, el mandatario local destacó la figura del Libertador y la importancia de su lucha por la independencia. “Más que un militar, fue un hombre de principios, constructor de la unidad de los pueblos. Su obra abrió el camino para que América del Sur se vistiera con la bandera de la libertad”, señaló Javkin.

El intendente vinculó ese legado con el proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia de Santa Fe. “La nueva constitución será nuestro certificado de libertad y celebraremos el Tricentenario con el orgullo de haber consagrado la autonomía plena de la ciudad”, expresó.

Javkin también remarcó la historia de Rosario en su búsqueda de autonomía y su papel en el desarrollo nacional. Recordó que la ciudad “se hizo a sí misma, sin fundador ni capitalidad”, y que a lo largo de tres siglos “ha demostrado que su identidad y perseverancia pueden superar cualquier adversidad”.

En la ceremonia participaron la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades del Poder Judicial y representantes de asociaciones sanmartinianas, ex combatientes de Malvinas y vecinos de la ciudad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho