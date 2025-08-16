El futuro de Europa se juega en Ucrania (y se discute en Washington)

Por Marcos Calligaris

La guerra de Ucrania entró, con la reunión de Anchorage, en un nuevo escenario. No hubo acuerdo de alto el fuego entre Donald Trump y Vladímir Putin, pero lo que sí hubo fue un gesto: la foto de dos hombres que hasta hace poco se evitaban y que ahora se muestran capaces de hablar tres horas seguidas. En diplomacia, a veces la sola imagen de un apretón de manos es tan significativa como un tratado.

Europa reaccionó de inmediato. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni y los demás líderes firmaron un texto con tono de advertencia: Rusia no puede vetar la entrada de Ucrania en la OTAN ni en la Unión Europea. Era un recordatorio de que la guerra, aunque se libra en Donetsk o Pokrovsk, sigue teniendo como telón de fondo la vieja disputa por la arquitectura de seguridad continental. La OTAN, ese fantasma que Putin juró mantener a raya, ha terminado acercándose hasta su propia puerta, empujada por la lógica brutal de la invasión.

Ahora todas las miradas se dirigen a Washington, donde Volodímir Zelensky se reunirá el lunes con Trump. El presidente ucraniano llega debilitado en lo militar pero aún con la bandera intacta: no ceder territorio, defender la integridad nacional. Su dilema es histórico: ¿aceptar un compromiso que salve lo que queda, con la promesa de la OTAN como garante, o resistir hasta el final aunque el precio sea perder mucho más?

Putin, por su parte, llega a esta etapa con un aire de cálculo frío. Lleva años temiendo el abrazo de Ucrania con la Alianza Atlántica y, paradójicamente, su ofensiva terminó acercando aún más a Kiev a Bruselas y a Washington. ¿Podría ahora aceptar una Ucrania mutilada, pero dentro del paraguas occidental? Sería admitir que su propia guerra fue el motor del desastre que quiso evitar. Pero Rusia nunca ha sido buena reconociendo derrotas: su tradición es convertir cada retroceso en un relato heroico de resistencia.

Trump juega a dos bandas. Se presenta como el mediador capaz de “salvar millones de vidas” y, al mismo tiempo, mantiene con Putin una relación que incomoda a Europa. Sus aliados lo necesitan, pero no le creen del todo. Y es posible que esa desconfianza sea el arma que Trump utilice para forzar concesiones: Zelensky sabe que sin él no hay garantía; Putin entiende que sin él no hay alivio de sanciones.

Lo que se discute no es sólo el futuro de Ucrania, sino la memoria de un continente. Macron lo expresó con crudeza: es necesario “mantener la presión sobre Rusia hasta que se haya alcanzado una paz sólida y duradera que respete los derechos de Ucrania”. Y recordó la propensión de Moscú a incumplir compromisos. Para los europeos, sobre todo para los países bálticos, Finlandia o Polonia, cualquier acuerdo que convalide anexiones ilegales sería abrir la puerta a que mañana la amenaza se repita en sus propias fronteras. Ceder tierra hoy no es sólo perder terreno: es legitimar la violencia como forma de reescribir la geografía.

La próxima semana puede marcar un punto de inflexión: Washington, no Bruselas ni Moscú, se convertirá en el centro de las decisiones. Zelensky intentará asegurar garantías. Putin buscará congelar la guerra en sus términos. Y Trump querrá, sobre todo, anotarse la gloria de ser el hombre que detuvo la matanza.

La pregunta es si la historia le permitirá ese gesto. Porque en esta guerra —como en tantas otras— la paz no depende sólo de lo que se firme en una mesa, sino de lo que los pueblos acepten perder.