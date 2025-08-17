En vivo

La Previa

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Def. y Justicia vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Banfield vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Frontera: Continúan los controles para impedir el contrabando

La Policía intensifica los controles en los límites provinciales en busca de controlar y evitar, maniobras delictivas enmarcadas.

17/08/2025 | 15:28Redacción Cadena 3

FOTO: Frontera: Continúan los controles para impedir el contrabando

En ese marco, efectivos del Puesto de control Burruyacú procedieron al secuestro de ocho neumáticos de origen extranjero y una bicicleta. Los elementos eran trasladados en una camioneta que provenía de Salta e intentaba ingresar a nuestra provincia. La mercadería fue secuestrada por orden de la Dirección General de Aduanas.

Asimismo, en el puesto de control Tapia, el equipo encargado de custodiar ese acceso, procedió al secuestro de soldadores y gran cantidad de herramientas de trabajo, un cuatriciclo 50cc y electrodomésticos, todos ellos de origen extranjero, sin ningún aval que acredite su legal ingreso. Todo esto estaba valuado en aproximadamente $4.000.000 que eran trasladados en un automóvil.

Por otro lado, en el Destacamento Fronterizo 7 de Abril, sobre ruta nacional 34, interceptaron un camión de encomiendas que trasladaba 87 bultos, con mercadería de diversos rubros, que intentaban ingresar ilegalmente a Tucumán. Al solicitar la documentación correspondiente, no contaban con la misma.

En todos los casos, intervino el Juzgado Federal que ordenó el aforo de los secuestros.

Lectura rápida

¿Qué se intensificó en las fronteras? Los controles policiales para evitar el contrabando.

¿Qué se incautó en el puesto Burruyacú? Ocho neumáticos y una bicicleta de origen extranjero.

¿Qué se encontró en el puesto Tapia? Soldadores, herramientas, un cuatriciclo y electrodomésticos, todo sin aval.

¿Cuál fue el valor aproximado de la mercadería incautada? Aproximadamente $4.000.000.

¿Qué pasó en el Destacamento Fronterizo 7 de Abril? Interceptaron un camión con 87 bultos de mercadería sin documentación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho