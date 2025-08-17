Frontera: Continúan los controles para impedir el contrabando

En ese marco, efectivos del Puesto de control Burruyacú procedieron al secuestro de ocho neumáticos de origen extranjero y una bicicleta. Los elementos eran trasladados en una camioneta que provenía de Salta e intentaba ingresar a nuestra provincia. La mercadería fue secuestrada por orden de la Dirección General de Aduanas.

Asimismo, en el puesto de control Tapia, el equipo encargado de custodiar ese acceso, procedió al secuestro de soldadores y gran cantidad de herramientas de trabajo, un cuatriciclo 50cc y electrodomésticos, todos ellos de origen extranjero, sin ningún aval que acredite su legal ingreso. Todo esto estaba valuado en aproximadamente $4.000.000 que eran trasladados en un automóvil.

Por otro lado, en el Destacamento Fronterizo 7 de Abril, sobre ruta nacional 34, interceptaron un camión de encomiendas que trasladaba 87 bultos, con mercadería de diversos rubros, que intentaban ingresar ilegalmente a Tucumán. Al solicitar la documentación correspondiente, no contaban con la misma.

En todos los casos, intervino el Juzgado Federal que ordenó el aforo de los secuestros.