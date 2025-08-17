En vivo

La Cadena del Gol

Boca busca recuperar terreno en su visita a Independiente Rivadavia

La "Lepra mendocina" recibe a un "Xeneize" en crisis este domingo en la quinta fecha del Torneo Clausura. Transmite Cadena 3.

17/08/2025 | 20:40

FOTO: Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Boca: horario y formaciones

Independiente Rivadavia y Boca chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Transmite Cadena 3.

El conjunto de Alfredo Berti quiere aprovechar el mal momento del equipo de Miguel Ángel Russo, que atraviesa su peor racha sin victorias.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta este domingo?
Independiente Rivadavia enfrenta a Boca.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
Este domingo a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro?
En el Estadio Bautista Gargantini.

¿Qué entrenador tiene Independiente Rivadavia?
El entrenador es Alfredo Berti.

¿Qué señal transmite el partido?
Se transmite por ESPN Premium y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

