Boca busca recuperar terreno en su visita a Independiente Rivadavia
La "Lepra mendocina" recibe a un "Xeneize" en crisis este domingo en la quinta fecha del Torneo Clausura. Transmite Cadena 3.
17/08/2025 | 20:40Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Boca: horario y formaciones
Independiente Rivadavia y Boca chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Transmite Cadena 3.
El conjunto de Alfredo Berti quiere aprovechar el mal momento del equipo de Miguel Ángel Russo, que atraviesa su peor racha sin victorias.
