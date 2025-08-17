Mirabella bajó su candidatura: “No queremos discutir cargos”

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, confirmó que no será candidato en las próximas elecciones. En una carta dirigida al presidente del PJ, cuestionó la influencia de Buenos Aires en la política santafesina y pidió construir un proyecto propio desde la provincia.

“Decidimos no seguir en esta discusión de cargos y lugares en las listas, ya que no queremos profundizar las diferencias ni ser parte de la desunión ni del espectáculo de la discordia”, expresó el legislador en su misiva.

Mirabella sostuvo que los peronistas santafesinos “están cansados de ser espectadores de la interna bonaerense” y advirtió que los acuerdos cerrados en despachos porteños se hacen “a costa de los intereses de Santa Fe”.

En su mensaje, defendió la necesidad de un proyecto de desarrollo nacional “basado en los que trabajan, producen, invierten, educan y generan valor”, con epicentro en Santa Fe, “el corazón productivo de la Argentina, no desde el Obelisco.”

Además, alertó sobre la desconexión entre la dirigencia política y la ciudadanía y cuestionó que muchos dirigentes invoquen a Perón “solo en las efemérides, pero practiquen poco y nada sus enseñanzas”.

Con este paso al costado, Mirabella deja en claro que no participará en las listas, aunque ratificó su compromiso de seguir trabajando en la construcción de un proyecto político desde Santa Fe.

El texto completo:

En mi última carta dirigida al presidente del Partido Justicialista manifesté mi aspiración en participar en las próximas elecciones de octubre y que el Partido tuviera los procederes más amplios y democráticos en lo que hace a las definiciones de cara al proceso electoral. De hecho, recurrimos a todos los recursos legales y políticos a fin de evitar que las decisiones se tomen a dedo en el peronismo de Santa Fe.

Pero como no hay unidad de concepción tampoco hay unidad de acción.

Es doloroso ver como la interna bonaerense se trasladó a Santa Fe, convirtiendo a nuestra provincia en un distrito más del peronismo de Buenos Aires. Estamos cansados que los peronistas santafesinos seamos espectadores de la interna de intereses ajenos. Los arreglos y acuerdos que se cierran en despachos porteños son a costa de los intereses de Santa Fe.

Nosotros pretendemos en serio la UNIDAD, que es mucho más que una lista única.

Todo proceso de unidad requiere resolver dos problemas. Cuál es el límite de la diversidad y quien la conduce. En esta dispersión, fragmentación y desorientación es difícil encontrar el agujero del mate. Además, entendemos que no podemos hacer lo mismo que criticamos.

Es evidente que en este contexto de crisis la desconexión entre la dirigencia política y la ciudadanía la estamos agravando.

No queremos discutir cargos. No queremos que desde Buenos Aires nos digan lo que hay que hacer. Queremos construir un proyecto de desarrollo nacional basado en los que trabajan, producen, invierten, educan y generan valor. Y eso se hace desde Santa Fe, que es el corazón productivo de la Argentina, no desde el Obelisco.

¿Qué tenemos para decirle hoy a los que van perdiendo el empleo, a los jubilados, a los que trabajan en la informalidad, a las víctimas por el abandono de nuestras rutas, a la universidad pública desfinanciada, al sector científico tecnológico abandonado, a las pymes, a los trabajadores, a las instituciones que todavía sobreviven como las cooperativas, los clubes o las instituciones de la cultura?

Perón decía “Sensibilidad e imaginación para ver, base para apreciar; apreciar, base para resolver y resolver, base para actuar”. Lo tengo presente para percibir correctamente la realidad, reflexionar profundamente y tomar decisiones y acciones certeras. Algunos dirigentes veneran a Perón en el momento de las efemérides, pero practican poco y nada sus enseñanzas.

Como estamos empachados de egoísmos personales y sectoriales, nosotros decidimos no seguir en esta discusión de cargos y lugares en las listas ya que no queremos profundizar las diferencias, ni ser parte de la desunión ni del

espectáculo de la discordia ya que eso seguramente no nos llevará a tener buenos resultados.

Hace ya un tiempo largo que me viene retumbando esta pregunta ¿Si tenemos otra sociedad no deberíamos tener otra política?

La primera colonia agrícola santafesina y argentina se llamó Esperanza. El origen de la palabra Esperanza viene de esperar, del latín sperare. Es posible que los inmigrantes de habla alemana y de religión protestante junto con los de idioma francés y culto católico, encontraran una coincidencia en una palabra bíblica para nombrar su nuevo lugar de vida, que refiere no a esperar cualquier cosa, sino a tener una expectativa optimista del futuro, de alcanzar lo que se desea y nos moviliza hacia una dirección donde todo va a ser mejor.

Sigamos sembrando ya que plantar una semilla encierra en sí misma muchísima Fe.

Roberto Mirabella

Diputado Nacional por Santa Fe