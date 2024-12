Mirabella y su salida del bloque peronista en el Congreso: "Parte del fracaso"

El diputado Roberto Mirabella habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario tras anunciar su salida del bloque de Unión por la Patria y la creación de un monobloque en el Congreso .

El legislador justicialista expresó su sorpresa por el respaldo del gobernador Pullaro, afirmando que su "obediencia santafesina" siempre lo "obligó a estar mirando para adelante y tratar de dar respuesta y soluciones a los problemas que tienen los santafesinos".

Mirabella, quien se define como un "santafesino que lleva la voz de Santa Fe", criticó la agenda porteña del gobierno y sostuvo que "la defensa de Santa Fe no tiene una bandera partidaria".

Además, subrayó su compromiso con los intereses de la provincia, afirmando que "todo lo que sea en la defensa de la provincia, yo voy a estar al pie del cañón".

Sobre su decisión de abandonar el bloque, el diputado explicó que no fue una decisión repentina, sino un proceso que había estado considerando. "No tengo problemas personales con Germán Martínez (presidente del bloque)", aclaró, pero enfatizó que "no tenía más nada que ver, tenía otra agenda".

El rafaelino expresó su frustración con la falta de atención a los problemas de Santa Fe, mencionando el cierre de 1.300 empresas y la pérdida de 22.000 empleos en el último año.

En esa línea, el legislador también criticó la percepción de que "estamos gobernados desde Plaza de Mayo y no desde el interior productivo del país". Según Mirabella, esto se traduce en una falta de respuesta a las necesidades de la provincia. "Si estaríamos gobernados desde el interior productivo, posiblemente la agenda sea otra", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la autocrítica dentro del peronismo, reconociendo que "la política es un fracaso" y que su partido debe reflexionar sobre los errores cometidos. "Me siento parte de ese fracaso, parte del problema y me deprime todo lo que estamos viviendo", concluyó.