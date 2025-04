La dura realidad laboral y la humanización de las mascotas

Por Fernando Genesir

En el Yendo del YouTube de Cadena 3, la pregunta es, ¿estamos humanizando a las mascotas?

Porque una cosa es cuidarlo, alimentarlo, vacunarlo, quererlo, amarlo y todo lo demás. Porque ya forman parte de nuestras familias las mascotas en general. Pero otra cosa es humanizarlo. Y la verdad que me llevé una sorpresa.

Todos y todas los entrevistados dijeron unánimemente que sí, "son mis hijos", uno me dijo "sí, son mis nietos", "sí, los tratamos como humanos", todos, unánime.

La que menos lo humaniza lleva a su perro o a su gato a dormir con ella o con él en la cama. Y después están los que le compran piloto para la lluvia, un polar para abrigarlo, lo lleva al spa.

Le ponen música, le compran música o en el Spotify. Hay psicólogos para perros, playlist para mascotas, etc.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ese es uno de los temas. El otro, que a mí me viene llamando la atención desde ayer, lo vi completo el video de una joven, Florencia, que fue a una entrevista laboral y al salir grabó un video para compartir su experiencia.

Dice, "acabo de salir de una entrevista de trabajo, estoy en shock". Porque le ofrecieron para trabajar 10 horas por día, de lunes a sábado con un sueldo de una remuneración de 650 mil pesos por mes. Y ella dijo, "adivinen cuánto me pagan", le preguntó a sus seguidores, luego aclaró que era licenciada en Ciencias de la Comunicación: era un trabajo para el cual estaba completamente calificada, un trabajo para hacer comunicación.

Pienso en los tacheros, taxistas, remiseros, los choferes que no son dueños de la chapa o no son dueños del auto y que hace rato trabajan 12, 13, 14, 15 horas por día y sin francos, o se toman un franco o dos francos al mes. Que tampoco está bien. Pienso en muchos otros rubros, esta mañana la cantidad de empleadas domésticas, me decían "Turco, nosotros que laburamos 8 horas de lunes a sábado".

O a veces hasta más, para juntar. No tanto por lo que trabajan, por la cantidad de horas, sino por el sueldo. Pero también empleadas domésticas me decían, "tengo que trabajar en 3 casas de familia". Bueno, esta joven dice que no le alcanza ni para alquilar el sueldo que le ofrecieron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Le empezaron a responder, esa es la triste realidad. "Yo pensé que por esa cantidad de horas iban a ser entre 800 y 900 mil". "La verdad que no puedo creer lo que contás", le decían algunos. Pero la mayoría sí puede creer lo que cuenta. Porque hoy, personal registrado, en blanco, en el sector privado, y también algunos en el sector público, contaban sus sueldos en función del trabajo que hacían y la cantidad de horas que trabajaban.

Siempre es un tema interesante para ver cómo estamos. A la gran mayoría le cuesta llegar a fin de mes. ¿Y entonces cómo hacen?

Porque es una realidad, por los mismos comentarios que recibe la chica, además de compartirles salarios propios sus comentadores, les cuentan experiencias personales, o sea, esto está pasando.

¿Cuánto te hace falta para mantener tu perro, tu gato, tu mascota? ¿Qué? ¿O qué? ¿Cuánto? O ¿qué resignará toda esa gente?, porque tal vez no gana de manera extraordinaria, no es que sean todos ricos. Pero esa gente debe resignar determinadas cosas para dárselas a su mascota, o sea, a su hijo.

Sí, a mí también lo que pude recabar es que mucha gente ha dejado de comprar esa comida para perro que compraba y se fue a otra de segunda o tercera marca y empezó con el arroz.