La curiosa petición de Wanda Nara a Milei: ¿sería posible hacerlo en Argentina?

Por Fernando Genesir

Wanda Nara le hizo un inesperado pedido al presidente Javier Milei a través de sus redes sociales. En un video grabado desde un supermercado, le solicitó que se permita la entrada de perros a estos espacios comerciales.

La situación surge cuando su hija Francesca se negó a entrar al supermercado al no poder ingresar junto a su mascota. La empresaria destacó que en muchos países donde ha vivido, el ingreso de mascotas a lugares públicos está naturalizado.

Wanda argumentó que los dueños de perros deben ser responsables y propone que quienes deseen ingresar con sus mascotas lleven toallitas y bolsas para limpiar cualquier desecho que puedan ocasionar.

El pedido plantea una reflexión sobre la convivencia de mascotas en espacios públicos. Y se abre la pregunta: ¿Sería posible llevarlo a cabo en Argentina?

La pregunta que surge es si estamos educados y preparados para permitir que los perros ingresen a los supermercados. En otros países, este comportamiento es común, pero en Argentina aún existen desafíos relacionados con la limpieza y la responsabilidad de los dueños.

La discusión se amplía cuando se considera que muchas personas no tienen con quién dejar a sus mascotas y deben optar por no hacer compras en ciertos lugares. Sin embargo, también hay quienes se oponen a la idea de permitir perros en supermercados, argumentando que no les gustaría encontrarse con animales en esos espacios.

En este sentido, cabe plantear si la sociedad está lista para adoptar esta práctica. La educación y el comportamiento de los dueños son cruciales para que esta idea funcione. La realidad es que muchas veces se observa falta de responsabilidad en el cuidado de los perros en la vía pública.

La propuesta de Wanda invita a un debate necesario sobre la convivencia entre mascotas y seres humanos en espacios públicos. Es fundamental que se establezcan reglas claras para garantizar el bienestar de todos.

La conversación sobre este tema se vuelve cada vez más relevante. ¿Estamos listos para permitir que nuestros perros nos acompañen en nuestras compras diarias?

