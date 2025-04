Rodolfo D'Onofrio criticó a Martín Demichelis: "Cometió un error infantil"

En medio de la euforia tras la reciente victoria en el superclásico entre River y Boca, el expresidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, realizó duras críticas hacia Martín Demichelis, actual entrenador del Monterrey en México.

Durante una entrevista en el programa de streaming "Olga", D'Onofrio se mostró contundente al cuestionar la falta de liderazgo de Demichelis: "Demichelis no solo carece de carisma para conectar con la gente, sino que cometió un error que no haría ni un niño de 8 años: no puedes hablar en off con siete periodistas sobre tal jugador".

Además, hizo referencia a una reunión que tuvo lugar en septiembre de 2023, donde el entrenador habría anticipado a algunos periodistas que ciertos jugadores experimentados, como Enzo Pérez, no tendrían lugar en el equipo. Esta situación causó un quiebre en la relación entre Demichelis y el plantel.

El exdirigente fue claro al hablar sobre las consecuencias de esas acciones: "Rompió todo. Cuando me enteré de eso, les dije: '¡Lo tienen que despedir!' Porque ya no podrá manejar a este grupo".

Asimismo, enfatizó la importancia de resolver los conflictos de manera interna, y no a través de los medios: "No puedes liderar más, se acabó el liderazgo. Demichelis se equivocó con Enzo, porque era el capitán".

Estas declaraciones de D'Onofrio reavivan las críticas hacia la gestión de Demichelis en River, subrayando la relevancia de la comunicación y el liderazgo en la conducción de un equipo de fútbol.

Marcelo Gallardo, irónico tras la victoria: "Es más valioso porque se dio ante un rival que se preparó toda la semana"

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego de la victoria por 2-1 de River sobre Boca en el Superclásico. El entrenador reconoció la importancia del triunfo en una semana agitada para el equipo, que incluyó un viaje por la Copa Libertadores. También analizó la estrategia del equipo rival y elogió a Franco Mastantuono.

"Siempre es placentero un partido contra Boca. La afición lo vive de manera especial y nosotros también. Ganar genera una inmensa alegría. Estoy muy contento por el equipo, por los jugadores que merecían un triunfo que genera emoción e identificación con la hinchada. En nuestra cancha, con 85.000 personas, no podría ser mejor", afirmó Gallardo en la rueda de prensa.

Luego agregó: "Teniendo en cuenta el contexto, sabíamos de la exigencia que íbamos a enfrentar esta semana con tres partidos y un viaje agotador. No tuvimos mucho tiempo para preparar el encuentro. Estamos creciendo y jugamos ante un rival que se preparó durante la semana. Por eso tiene mucho más valor, porque pudimos jugar como quisimos, dominando en el primer tiempo con criterio y movilidad".