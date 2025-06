El Día del Padre, cuando el espectáculo debería frenar para la reunión familiar

Por Fernando Genesir

Hay una frase que dice que "el show debe continuar" y se usa como metáfora para aplicarla en distintos momentos y en distintos aspectos de la vida. La frase significa que pase lo que pase, el espectáculo planeado, ya sea artístico, futbolístico, político, debe presentarse, debe salir a escena o debe seguir para los espectadores que están esperando ese espectáculo.

Esta introducción la hago porque el domingo es el Día del Padre, es un día comercial; pero es un momento en el año, es un día donde nos acordamos especialmente del padre o de los padres y es el domingo. Lo traigo porque muchos tienen el calendario a mano, saben que el domingo es el Día del Padre y entonces han decidido parar el espectáculo.

El espectáculo de todos los domingos o de todos los fines de semana se va a parar. Y me refiero concretamente a espectáculos deportivos que protagonizan nuestros hijos o nuestras hijas y a los que van llevados muchas veces por la mamá o por el papá o por abuelos o por tío o por algún familiar que cariñosamente lo acompaña para que el niño o la niña juegue, corra detrás de una pelota, haga un deporte, pero además porque estar compartiendo ese momento es divino.

Es algo que quizás, como tantas otras cosas de la vida, uno no se dé cuenta, pero esas cosas después pasan y vos decís, "la pucha lo que me perdí". Desde que se puso por primera vez los botines o las rodilleras o desde que corrió por primera vez atrás de una pelota, ese momento es para no olvidarlo, para atraparlo, para disfrutarlo.

Yo soy de los que creo que este domingo, ese momento debería ponerse en pausa para disfrutarlo de otra manera, en casa, tomando unos mates, desayunando juntos, sacándote el reloj, olvidándote de la obligación.

Y esto es para que nos abracemos, compartamos el mate, si podés un asado, una mesa, un encuentro, una charla, lo que sea para que el Día del Padre sea algo más que un regalo, un beso, un abrazo, una charla que durante la semana no podés.

Y entonces este domingo yo al espectáculo lo pondría en pausa, que no sea ese espectáculo de todos los fines de semana que es fútbol, el básquet u otro deporte. Hay gente que se dio cuenta de eso, y yo celebro, por ejemplo, la Liga Cordobesa de Fútbol. Las divisiones inferiores, salvo alguna excepción, ya que juegan por la plata y el bronce, se va a jugar, pero en términos generales no va a haber fútbol porque ese niño el domingo va a estar con el padre.

Pero hay otra gente que no. Hay gente que se ve que hay que regalarle un almanaque, por ejemplo, a la Federación Cordobesa de Voleibol. Se ve que no se enteraron que el domingo es el Día del Padre, y van a jugar al voley las divisiones inferiores como cualquier otro domingo.

A mí parece que deberían reflexionar o deberían darse cuenta que el Día del Padre es este domingo como una manera, repito, de que el fútbol, o que el básquet, o que el voley, o que el espectáculo se detenga y haya momentos para otras cosas.

