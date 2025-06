Juana Viale une danza y poesía para homenajear a figuras femeninas históricas

Juana Viale se encuentra de visita en Córdoba para promocionar su espectáculo "Juana", que se presentará el 28 y 29 de junio en el Teatro Real. En ese marco, la reconocida actriz y conductora compartió detalles de esta obra que combina danza, texto y poesía para rendir homenaje a figuras femeninas históricas como Juana de Arco, Juana la Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, la Papisa Juana, Juana Azurduy y Juana Doña, entre otras.

"Me encanta estar en Córdoba", expresó Viale al inicio de la entrevista con Cadena 3, emocionada por volver a la ciudad tras una gira que incluyó Mendoza y Santa Fe. "Juana es una obra de danza, con mucho respeto, porque estoy acompañada de bailarines maravillosos que sí son bailarines, y también es una obra de texto. Hablamos de estas Juanas, envueltas en una poesía, bien poética, bien ‘volada’", explicó.

La puesta en escena, dirigida y coreografiada por el español Chevi Muraday, cuenta con una escenografía que muta a lo largo de las escenas, inicialmente simple pero transformadora, para narrar las vidas de estas mujeres rebeldes y apasionadas.

El espectáculo no busca ser una biografía detallada de cada figura, sino un retrato de su legado como voces femeninas que desafiaron un mundo patriarcal. "Fueron mujeres súper fuertes con sus convicciones, que las llevaron adelante, aunque casi todas tuvieron un final trágico. Creo que fueron mujeres que, con cierta visión, aplanaron el camino que tuvo que hacer la mujer en una historia de un mundo muy machista", reflexionó Viale.

La obra resalta cómo muchas de estas figuras, para cumplir sus deseos, tuvieron que disfrazarse de hombres, cortarse el pelo o desafiar normas sociales, alzando así una bandera de libertad que resuena en la actualidad.



Juana Viale, con el equipo de "Siempre Juntos" en Cadena 3.

La génesis de "Juana" tuvo lugar hace dos años en España, cuando Viale, trabajando en una obra de teatro, escuchó sobre un proyecto con el mismo nombre. "Un conocido me dijo 'hace unos años hicieron una obra que se llamó Juana'. ¿Juana? Justo", relató.

Intrigada, investigó y quedó cautivada por la primera escena, en la que una mujer contemporánea, corriendo en una cinta con tacos, invita al público a un viaje sin límites temporales. "Dije 'esto es un desafío, no sé ni de qué trata, pero lo quiero'", confesó.

En ese contexto, la actriz contactó a José Maza, de la productora Club Media, quien respaldó el proyecto, trayendo la escenografía desde España y a Muraday a Buenos Aires para un mes de ensayos intensivos, de seis a siete horas diarias.

Viale destacó el desafío personal que representó la obra, especialmente por no ser bailarina profesional. "Es muy física, no frenamos. Tenía el texto aprendido, pero cuando empezamos a ensayar con movimientos que no eran naturales para mí, no podía coordinarlos.

Los ensayos, realizados en horarios extenuantes tras jornadas laborales paralelas, fueron un proceso de aprendizaje que, según ella, la nutrió profundamente. "Me motiva salir del lugar de confort, ir en búsquedas. Esta obra es una búsqueda y trabajar con un equipo humano como Club Media, todos re locos, me estimula", afirmó.

La entrevista también permitió conocer el lado más personal de Viale, quien habló con cariño de su abuela, Mirtha Legrand, y su legado como referente de trabajo incansable. "Para mí, mi abuela es mi abuela, no la veo como la ve el resto del mundo. En mi familia, todos somos muy laburantes, es natural. Ella hace lo que le apasiona, para lo que se crio, y ha trascendido la historia argentina, vigente, con su opinión moderna", dijo, destacando la influencia de una familia apasionada por el cine y el arte. Sobre los chistes respecto a la edad de Mirtha, Viale comentó con humor: "No consumo mucho lo exterior, estoy fresquita por eso. Tengo paz".

Como madre de tres hijos y con otra obra de teatro en paralelo, Viale no oculta el esfuerzo detrás de sus proyectos. "Me levanté a las 3 de la mañana para venir a Córdoba a promocionar. Es parte de traccionar los proyectos, trabajar en equipo, hacer notas, volver, preparar lo de los chicos. Es el motor que me estimula", confesó.

Su compromiso con la obra se refleja en su interacción con el público: al finalizar cada función, sale a saludar y escuchar las devoluciones, aunque pueda demorar un poco por el cambio de vestuario. "Me escribieron un montón por Instagram, así que acá estoy trayendo a Juana. Que vengan, que nos acompañen", invitó.

"Juana" promete ser un espectáculo que combina intensidad emocional, poesía y danza, invitando al público cordobés a reflexionar sobre el legado de mujeres que rompieron barreras. Las entradas están disponibles en Autoentrada.com.

Entrevista de Agustina Vivanco y Guillermo Hemmerling.