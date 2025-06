Mandela no está preso en Argentina

Por Miguel Clariá

Cristina, ya condenada por corrupción, apunta a la construccion de un nuevo relato: el de la víctima de persecución judicial y proscripción política.

Estar presa, dice, "es un certificado de dignidad". No los nombra, pero alude a personajes de la historia cuyos encarcelamientos fueron, es verdad, certificados de dignidad.

Nelson Mandela, 27 años preso por su reclamo por el derecho a la igualdad de razas, nunca hubo en juego un rand sudafricano. O el poeta Miguel Hernández, el de las nanas de la cebolla escrito en las mazmorras de Franco por sus ideas, no porque se hubiera quedado con una peseta. O el poeta cubano Reinaldo Arenas, ignominiosamente preso por su elección sexual, nada que tuviera que ver con pesos cubanos o mejor, dólares americanos.

En la base del relato de la expresidente y exvicepresidente hay un pequeño detalle, va presa por corrupción. Por permitir el enriquecimiento feroz de su socio Lázaro Báez y por su propio inexplicable enriquecimiento, de ella y de sus hijos.

No es Mandela, no es Hernández, no es Arenas. Ni por la raza, ni por las ideas, ni por el sexo. Por la plata, mucha y sucia.

También dice Cristina, los argentinos a los que no les alcanza para comer, nada les va a cambiar porque me condenen. Es cierto, en parte. La condena a una expoderosa política que saqueó a un Estado que ya no podía proveer de escuela, salud o seguridad a nadie, ni los provee ahora, no mejorará los sueldos ni repará las injusticias de los jubilados o de los discapacitados. Con las condenas no se come. Pero está la otra parte, muchos de los que enfrentan todas las carencias y provaciones al menos saben hoy, por una vez en la historia, de que alguien para por robarse lo que debía ser de todos.

No debería alentarse el rencor, ni la venganza. Sí valorar que se haga justicia. Que todos seamos iguales ante la ley por una vez. Que no hay Mandelas condenados en Argenttina.