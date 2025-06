Naranjitas, limpiavidrios y el espacio público: ¿Prohibir para ordenar?

Por Federico Albarenque

La concejal libertaria Jessica Rovetto Yapur presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba que busca erradicar de raíz la actividad de los "naranjitas" y limpiavidrios en las calles, bajo el argumento de combatir lo que ella describe como "extorsión" en el espacio público.

La iniciativa, que también anticipa una futura regulación de la venta ambulante en bares y restaurantes, causó un intenso debate sobre cómo equilibrar el orden urbano con las realidades de quienes dependen de estas actividades para subsistir. La propuesta plantea preguntas sobre sus alcances, su implementación y el riesgo de estigmatizar a sectores vulnerables.

El proyecto, ingresado la semana pasada y con expectativa de tratamiento en el recinto en los próximos días, prohíbe "en todo el ámbito de la ciudad de Córdoba la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública, ya sea rentada o de pago voluntario, en todas sus formas y bajo cualquier denominación".

La concejal apunta a situaciones que muchos cordobeses reconocen: el malestar de sentirse presionado en un semáforo para pagar por la limpieza de un parabrisas o la incomodidad de lidiar con insistencias mientras se disfruta de un café en un bar.

La propuesta no se queda en la prohibición. Establece multas de 250.000 pesos para quienes realicen estas actividades, que se triplican si se llevan a cabo en un radio de 15 cuadras de eventos masivos, como partidos de fútbol.

Además, sanciona a inspectores municipales que omitan denunciar estas prácticas, en un intento de garantizar el cumplimiento de la norma. Para los naranjitas regularizados –unos 100 que forman parte de cooperativas–, se plantea su incorporación al sistema de estacionamiento medido, asignándoles tareas vinculadas a la seguridad vial.

Sin embargo, el proyecto no contempla alternativas laborales para los limpiavidrios ni para los cuidacoches no regularizados, lo que deja un vacío significativo para quienes dependen de estas actividades informales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La iniciativa de Rovetto Yapur toca un tema sensible en Córdoba, donde la presencia de naranjitas y limpiavidrios en las peatonales y semáforos es parte del paisaje urbano. Nadie niega que, en algunos casos, estas interacciones pueden generar incomodidad o tensión, especialmente cuando el "no, gracias" no es respetado.

Sin embargo, calificar todas estas prácticas como "extorsión" resulta, cuando menos, una generalización arriesgada. No todos los vendedores ambulantes o limpiavidrios "aprietan" a los ciudadanos. Muchos ofrecen sus servicios o productos –medias, lapiceras, bolsas de residuos– de manera educada, buscando ganarse la vida en un contexto económico adverso. Tildar a todos por igual como extorsionadores no solo simplifica un problema complejo, sino que corre el riesgo de estigmatizar a personas que, en muchos casos, no tienen otra alternativa para subsistir.

El proyecto también despierta dudas sobre su implementación. Multar a los trabajadores informales con sumas de 250.000 pesos –o más en eventos masivos– parece desproporcionado, considerando que muchos de ellos apenas logran cubrir necesidades básicas. Sancionar a los inspectores municipales que no denuncien estas prácticas, aunque busca reforzar el control, podría generar tensiones en un contexto donde los propios agentes de control suelen estar desbordados o intimidados por situaciones callejeras.

Más aún, la falta de alternativas laborales concretas para la mayoría de los afectados deja en evidencia una contradicción: se prohíbe una actividad sin ofrecer soluciones reales para quienes la ejercen por necesidad.

Prohibir puede ser una herramienta, pero no una solución completa. La "extorsión cero" que busca Rovetto Yapur debe ir acompañada de políticas que reconozcan la humanidad de quienes trabajan en la calle y les ofrezcan alternativas dignas. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una medida que, en lugar de ordenar, profundiza la exclusión en una ciudad que ya lidia con desigualdades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/