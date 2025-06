Un grupo de folclore organizó la fiesta de 15 años a las hijas de un cuidacoche

En la Plaza de la Intendencia, en pleno corazón de Córdoba, cada jueves y sábado por la tarde se baila. Pero no es solo una danza folclórica. Es también una danza de comunidad, de encuentro y de solidaridad. Un ejemplo conmovedor de esto fue lo que sucedió con Mía y Celeste, las hijas de Fernando, un trabajador cuidacoches de la zona, que vivieron sus cumpleaños de 15 de una manera inesperada y profundamente emotiva.

Todo comenzó con el proyecto “Bailar la Plaza”, una iniciativa de la profesora de danza Verónica Moreira, que desde hace nueve años transforma el espacio público en un aula abierta, en una pista de baile, pero también en una red de contención. “Es un proyecto de integración social y transformación”, explica Verónica a Cadena 3. “No solo se baila: se escucha, se acompaña, se cuida”.

Así fue como conocieron a Mía y Celeste, quienes se sumaron al taller comunitario. “Un día Mía me dijo que su hermana Cele cumplía 15 años, pero que no iban a poder festejarlo”, recuerda la profe. A partir de ahí, el grupo no dudó: organizaron una fiesta comunitaria. “Uno se encargó del vestido, otro de los souvenirs, otro de la corona, los globos, la mesa dulce. Cada quien aportó lo que pudo”.

Fernando y Mía

La experiencia se repitió este mayo con el cumpleaños de Mía. Fernando, el padre de Mía y Celeste, también compartió como vivió esta experiencia: “Fue algo genial. Nunca esperé eso. Yo cuido autos en la plaza y conocí este grupo fenomenal. Mis hijas vienen de una situación difícil, su mamá las abandonó. Estoy solo con ellas. Ver lo que hicieron por mis hijas no tiene precio. Nunca los voy a olvidar”, dijo conmovido al aire.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para Verónica, este tipo de gestos están en el ADN de Bailar la Plaza: “Hace unos años, a un compañero se le prendió fuego la casa. Los alumnos vinieron y me dijeron ‘profe, ¿qué podemos hacer?’. Organizamos una peña solidaria, que bautizamos ‘La Peña del Fuego’. Siempre tratamos de transformar el dolor en algo positivo”.

El folclore es el punto de partida, pero lo que se baila en la plaza es mucho más que eso: es la posibilidad concreta de construir comunidad. De saber que alguien te ve, te registra, te acompaña. Fernando no es un naranjita. Es Fernando. Es un papá, es un vecino, es alguien que comparte la ciudad con nosotros.

Bailar la Plaza sigue activa. Todos los jueves y sábados a las 18 hs, la música y la alegría toman la Plaza de la Intendencia. Y también recorren otros espacios públicos.

Entrevista de Fernando Genensir