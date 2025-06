Jorge Taiana criticó la condena a Cristina Kirchner: "fallo trucho para sacarla del camino"

Jorge Taiana expresó su desacuerdo con la condena impuesta por la Corte Suprema a la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de Vialidad. Calificó el veredicto como un "fallo trucho, simplemente para sacarla del camino". En declaraciones a Splendid AM 990, el exministro criticó la situación, manifestando que lo que está en juego no solo es la libertad de Kirchner, sino también la calidad democrática del país. Taiana lamentó que la condena persigue el propósito de proscribir no solo a una figura política, sino específicamente a la presidenta del partido más importante de Argentina.

Además, reiteró que el sentido de dicha proscripción en Argentina no es meramente judicial, sino que tiene fuertes connotaciones políticas. Para el exministro, el regreso de la proscripción contra destacados líderes del peronismo es un mencionado motivo de preocupación. “Esto no augura buenas noticias para el país; es un mal presagio para la democracia”, consideró.

Después de que Kirchner recibiera una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Taiana anticipó que la sociedad podría revertir este fallo. Observó que este nuevo elemento de proscripción abre un capítulo inquietante para la Argentina, augurando más protestas y conflictividad social. Dentro de su análisis, también mencionó que incluso algunos de los que solicitaron la proscripción están preocupados por la situación democrática del país.

Taiana manifestó que la condena afecta a una expresidenta, quien no firmó nada ni se involucró en las decisiones mencionadas en el juicio. A pesar del fallo de la Corte, el exfuncionario subrayó que su veredicto carece de legitimidad: “Es un fallo vergonzoso y totalmente político, diseñado para apartarla del camino y continuar con la intimidación que caracteriza al gobierno de Javier Milei, que ahora cuenta con el apoyo del Poder Judicial”.

El exministro comparó el actuar de la Corte con otros episodios de la historia argentina, donde la justicia se convierte en espectáculo. Hizo un llamado a reflexionar sobre la degradación en la administración de justicia en el país.

Durante su intervención, también recordó momentos críticos para el peronismo, como el fusilamiento del general Juan José Valle en 1956 y el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, indicando que estos días son sombríos no solo para partidos específicos, sino para toda la democracia. “El antiperonismo se manifiesta de manera indirecta pero persistente, alimentando un clima de odio y tensión en la sociedad”, cerró Taiana.

Por último, destacó que el gobierno de Javier Milei se muestra "desesperado", y previó que habrá una respuesta significativa por parte de la gente a estas decisiones judiciales que afectan a figuras del peronismo.