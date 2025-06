¿Y ahora cómo hace Amado Boudou para devolverle $263 millones a la Anses?

Por Adrián Simioni

La sentencia que obliga al exvicepresidente Amado Boudou a devolver 263 millones de pesos (equivalentes a 219 mil dólares) por las jubilaciones honoríficas y la pensión cobrada como exfuncionario público pone nuevamente en el centro de la escena un caso que destila corrupción por todos sus poros.

Condenado por el escándalo de la imprenta Ciccone Calcográfica, Boudou no solo carga con el peso de una sentencia firme, sino también con la pregunta que resuena en la opinión pública: ¿de dónde sacará el dinero para saldar esta deuda con el ANSES?

La respuesta, aunque especulativa, podría encontrarse en los oscuros manejos de The Old Fund, una empresa que, según la Justicia, operó como un engranaje clave en la maquinaria de enriquecimiento ilícito del exfuncionario kirchnerista.

Para quienes no lo recuerden, The Old Fund fue la empresa presidida por Alejandro Vandenbroele, señalado en la causa Ciccone como testaferro de Boudou y su socio José María Núñez Carmona.

Esta compañía, creada a finales de 2008, adquirió el 70% de la imprenta Ciccone, un movimiento que le permitió al exvicepresidente beneficiarse de contratos millonarios con el Estado. Pero antes de Ciccone, The Old Fund ya había dado sus primeros pasos en un negocio igual de turbio: un asesoramiento al gobierno de Formosa, liderado por el eterno gobernador Gildo Insfrán, para negociar la reestructuración de su deuda con la Nación.

Aquí comienza el "rulo infernal" de la corrupción. En 2009, mientras Amado Boudou era ministro de Economía, negociaba desde el Gobierno nacional la condonación de la deuda de Formosa, que incluía capital e intereses por un total de 300 millones de pesos, una fortuna para la época.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al mismo tiempo, The Old Fund, presuntamente controlada por Boudou, cobró 1.650.000 dólares por asesorar a Formosa en esa misma negociación. Es decir, Boudou, desde el Ministerio, negociaba con una provincia que era asesorada por una empresa suya. Un conflicto de intereses tan descarado que resulta difícil de digerir.

Pero la trama no termina ahí. De los 1.650.000 dólares que The Old Fund recibió de un organismo fiduciario formoseño, el 30% (unos 495.000 dólares) fue transferido a Estrategia de Imagen y Comunicación, una consultora de Martín Cortés, operador político de Insfrán y posterior presidente del Banco de Formosa.

¿Qué fue esto? Presuntamente, una coima dentro de otra coima, un mecanismo para repartir los beneficios de un negocio que ya de por sí era cuestionable. Si las cuentas no fallan, The Old Fund se quedó con aproximadamente 1.050.000 dólares tras este pago. Curiosamente, esta cifra supera con creces los 219.000 dólares que Boudou debe devolver al ANSES. ¿Casualidad?

Lo más indignante es que esta causa, que podría haber destapado una red de corrupción aún más amplia, quedó en la nada. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación, decidió que las acusaciones contra los funcionarios formoseños debían tramitarse en la Justicia de Formosa, un territorio donde Insfrán designó jueces y fiscales durante tres décadas.

El resultado fue predecible: todos los involucrados fueron sobreseídos y la investigación se desvaneció como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, los 1.050.000 dólares que presuntamente quedaron en manos de The Old Fund –es decir, de Boudou y sus socios– nunca fueron rastreados ni recuperados.

El caso de Boudou es un recordatorio de cómo funcionan los mecanismos de la corrupción en la Argentina. No solo por los negociados en sí mismos, sino por la impunidad que los protege.

Que Boudou deba devolver 219.000 dólares a la ANSES parece una deuda menor frente a los millones que, según las sospechas, circularon en sus manos a través de The Old Fund.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/