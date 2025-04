¿Y si lo homenajeamos todos los días?

Por Fernando Genesir

Comenzamos una semana corta, con el feriado del 1° de Mayo y un viernes no laborable. Una semana diferente, marcada por la reciente noticia de la muerte del Papa Francisco. Hemos hablado largo y tendido sobre su vida, su obra y las enseñanzas que nos dejó.

La despedida del Papa Francisco fue impresionante, con una gran cantidad de personas que acudieron a rendir homenaje. Aún hoy, muchos visitan la Basílica Santa María la Mayor para ver los restos del Papa que descansan en paz.

En Argentina, el país del Papa, han comenzado a surgir iniciativas tras su fallecimiento. Una propuesta es crear una nueva ciudad en La Matanza que lleve su nombre. También, en Cruz Alta, ya hay una calle dedicada al Papa Francisco. Es probable que veamos más lugares que lleven su nombre en el futuro, ya que es el único Papa argentino y lo será por mucho tiempo.

Un grupo de diputados ha presentado un proyecto para instaurar un nuevo feriado en honor al Papa Francisco, proponiendo que cada 21 de abril se conmemore su paso a la inmortalidad. Este feriado se sumaría a otros que celebran a figuras históricas como San Martín y Belgrano. El proyecto destaca al Papa Francisco como un símbolo de paz y compromiso con los necesitados.

Sin embargo, tengo mis dudas sobre la necesidad de un nuevo feriado. Es reciente su muerte y quizás aún no comprendemos completamente su envergadura. No sé si es adecuado compararlo con próceres como San Martín y Belgrano. La figura del Papa es innegable, pero un feriado podría no ser necesario.

Quizás el mejor homenaje sea recordar su legado todos los días, en lugar de esperar un feriado. En una misa reciente en Buenos Aires, el obispo García Cuerva enfatizó que debemos honrar al Papa con nuestras acciones y palabras. Mientras debatimos sobre la creación de un feriado, reflexionemos sobre cómo podemos vivir su mensaje diariamente.