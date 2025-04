Darío Nieto criticó a desertores del PRO y cuestionó a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El jefe de bloque del PRO en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y postulante a la reelección, Darío Nieto, realizó fuertes críticas hacia quienes abandonaron el partido y hacia La Libertad Avanza en un diálogo reciente en Radio Rivadavia AM 630. En el marco de las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de mayo, Nieto comentó sobre las declaraciones de Mauricio Macri, quien se refirió a supuestos 'traidores' dentro del PRO.

"No sé si traidores es la palabra, pero sí había gente que priorizó intereses personales sobre los de la sociedad", apuntó Nieto, quien además mencionó que cuando Macri habla de 'facturas', no solo se refiere a dinero, sino también señala aquellos que priorizaron sus propios intereses políticos por encima de las necesidades de quienes los eligieron.

El legislador indicó que actualmente, en el PRO, "quedaron quienes siguen defendiendo a los porteños y acompañan el rumbo macroeconómico del gobierno nacional", aunque resaltó que existen diferencias con Javier Milei en lo que respecta a "institucionalidad, trato a los periodistas y manejo de la política judicial".

Nieto fue contundente al hablar sobre las negociaciones electorales que no se concretaron entre el PRO y La Libertad Avanza: "En siete provincias no logramos cerrar ningún acuerdo. En algunas, sabemos que la condición que pusieron fue que el PRO no estuviera. Entonces, ¿hasta dónde es real el interés del presidente Milei en hacer un acuerdo con nosotros?", cuestionó. "Milei dice que sí, pero delega todo en su hermana Karina. En esa delegación ocurren cosas inconvenientes," agregó.

Con críticas hacia la estrategia electoral de La Libertad Avanza, Nieto expresó: "Me parece delirante que Adorni haya dicho que perder por un punto contra el kirchnerismo sería un excelente resultado. Yo nunca quiero que gane el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires," sentenció.

Respecto a las prioridades en las próximas elecciones legislativas locales, Nieto subrayó: "Vamos a elegir legisladores que defiendan la recuperación de la coparticipación que nos quitó Alberto Fernández, no representantes que respondan a intereses políticos. El PRO siempre defendió a los porteños y lo sigue haciendo".

Dentro de sus principales propuestas, destacó su impulso a la creación de una zona franca para industrias tecnológicas como Cripto e Inteligencia Artificial. "Es clave generar más empleo joven y divisas para el país," afirmó.

En cuanto al rol de Mauricio Macri dentro del partido, Nieto explicó: "Mauricio siente que su tiempo como candidato ya pasó, pero no se ha retirado: acompaña, recorre, da entrevistas, apoya. Es el líder indiscutido del PRO, aunque impulsa la renovación generacional".

Finalmente, concluyó: "Hace 18 años que le venimos ganando al kirchnerismo en la Ciudad. No nos vamos a dejar engañar por quienes ahora dicen que son los únicos capaces de enfrentarlos."