La familia del gendarme detenido exigió información al Gobierno de Venezuela

La situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, sigue siendo incierta tras 141 días sin información. Su pareja, María, expresó su angustia y preocupación por la desaparición de su pareja.

María comentó que, a pesar de los intentos de contacto, no hay registro de Nahuel en la Justicia venezolana. "No sabemos nada, oficialmente no sabemos en dónde está recluido Nahuel, no sabemos en qué condiciones está ni el estado de salud de él", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Desde su detención, María no tuvo acceso a información sobre los cargos que podrían existir en su contra. "Nahuel no figura ante la Justicia venezolana. La Fiscalía General de Venezuela dijo que estaba siendo investigado, pero no hay expediente", añadió.

La esposa de Gallo también destacó que no hubo contacto con organizaciones de derechos humanos en Argentina. "Esto fue hasta ahora una lucha muy solitaria, mía, de mi madre y de mi hijo".

El caso de Nahuel despertó preocupación internacional, con organizaciones como Human Rights Watch calificándolo de desaparición forzada. "Si Nahuel fue imputado, queremos ver el expediente, que nos muestren dónde están las pruebas", reclamó María.

A pesar de los esfuerzos, no hubo avances en la búsqueda de justicia. "No he recibido ningún tipo de ayuda", concluyó María, quien continúa luchando por la libertad de su esposo y por el bienestar de su hijo.

Entrevista de Miguel Clariá.