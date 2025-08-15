FOTO: La historia del festejo del Día del Niño y los regalos que son tendencia (Foto: P/12)

Por Federico Albarenque

Hoy reflexionamos sobre el Día del Niño, una celebración que despierta nostalgia y alegría. La historia detrás de esta fecha es fascinante y poco conocida por muchos.

El historiador Lucas Botta contó en Cadena 3 que aunque se suele asociar su origen a la década de 1950, la realidad es que se remonta a 1924, cuando la Sociedad de las Naciones, en un contexto de postguerra, buscaba proteger los derechos de los niños.

En ese entonces, Europa enfrentaba las secuelas devastadoras de la Primera Guerra Mundial. La pobreza y el hambre eran moneda corriente, y por primera vez se planteó la necesidad de cuidar a los más pequeños. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño marcó un hito, pero fue la creación de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial la que consolidó este compromiso.

La ONU, junto a UNICEF, estableció el 20 de noviembre como el Día del Niño, aunque dejó a cada país la libertad de elegir su propia fecha. En Argentina, esta celebración se instauró en 1960, gracias a un acuerdo entre el gobierno de Frondizi y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, fijándose el segundo domingo de agosto como el día elegido.

Con el paso del tiempo, el Día del Niño ha ido evolucionando. Si bien comenzó con un enfoque humanitario, hoy en día tiene un fuerte componente comercial. Esto se refleja en los productos más buscados para regalar.

En ese marco, según datos recientes, los bloques de construcción lideran la lista con un crecimiento del 95% interanual.

Le siguen los muñecos de peluche, impulsados por fenómenos culturales como el uwu. Los juegos de mesa también mantienen su popularidad, evocando recuerdos de tiempos pasados. Las consolas y accesorios gamer han irrumpido en la lista, mostrando cómo los gustos han cambiado con las generaciones.

Finalmente, el clásico regalo del Día del Niño, la bicicleta, sigue siendo el sueño de muchos. En este contexto, es interesante reflexionar sobre cómo nuestras infancias marcan nuestras expectativas y deseos.

Este Día del Niño, celebremos la historia y la evolución de esta fecha tan significativa.