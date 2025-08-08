Todos al Kempes por la Fiesta del Día del Niño de la Gran Cadena Federal

FOTO: Todos al Kempes a celebrar el Día del Niño con Cadena 3.

El próximo domingo 24 de agosto, el Estadio Mario Alberto Kempes se convertirá en el epicentro de la diversión para celebrar el Día del Niño con una fiesta sin precedentes, organizada por la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Con entrada libre y gratuita, Cadena 3 Argentina, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio invitan a las familias a sumarse a “la fiesta más grande del país” dedicada a las infancias, repleta de música, sorpresas y momentos mágicos.

Desde las 8 de la mañana, el Kempes abrirá sus puertas para recibir a miles de niños y niñas con un programa que promete hacer estallar de alegría a grandes y chicos.

Un escenario repleto de estrellas

El programa es una explosión de talento para todos los gustos. Los más pequeños saltarán al ritmo de Piñón Fijo, el payaso que lleva décadas conquistando corazones con sus canciones y carisma.

La energía juvenil llegará con Bandin y Desakt2, dos propuestas que pondrán a bailar a los adolescentes, mientras que Yami Safdie y Valentino Merlo sumarán hits pegajosos que ya son furor en las plataformas digitales.

Para los amantes de los ritmos latinos, Migrantes hará vibrar el estadio con su cumbia pop, y el broche de oro lo pondrán Los Tekis, que con su folclore moderno y festivo prometen un cierre a puro carnaval jujeño.

Regalos, sorpresas y un ambiente familiar

Además de los shows en vivo, la jornada estará cargada de actividades pensadas para las infancias. Habrá sorteos, juegos y un sinfín de regalos que sorprenderán a los más pequeños.

Para combatir el fresco de agosto, las familias podrán disfrutar de chocolate caliente y criollos, creando un ambiente cálido y festivo.

¡Te esperamos para festejar juntos!

Con entrada libre y gratuita, esta fiesta promete ser el plan perfecto para compartir en familia, cantar, bailar y crear recuerdos imborrables. Porque en Córdoba, el Día del Niño se vive a lo grande.