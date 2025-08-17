Espanyol sorprendió al vencer al Atlético de Madrid en LaLiga

El Espanyol venció por 2 a 1 al Atlético de Madrid después de comenzar abajo en el marcador como local por la primera fecha de LaLiga de España.

El conjunto dirigido por Diego Simeone dominó la primera mitad y se adelantó con un gol de tiro libre de Julián Álvarez. Sin embargo, el equipo local modificó el desarrollo en el complemento.

Miguel Rubio igualó tras aprovechar una pelota parada prolongada en el área, y Pere Mila selló la remontada con un cabezazo a seis minutos del final. El triunfo permite al conjunto periquito iniciar la campaña con impulso positivo.

En San Mamés, Athletic Club superó por 3 a 2 a Sevilla en un duelo de alto ritmo. Nico Williams fue determinante: convirtió el penal que abrió el marcador y asistió en la jugada del segundo tanto, obra de Maroan Sannadi.

Sevilla reaccionó en el segundo tiempo con un zurdazo de Dodi Lukebakio y el empate de Lucien Agoumé, tras una acción colectiva. Pero Athletic mantuvo la intensidad y encontró el gol del triunfo a través de Robert Navarro, tras nuevo desborde de Williams.

Por su parte, Getafe se impuso por 2 a 0 ante Celta en Balaídos. El equipo visitante rompió el cero en el inicio del segundo tiempo con una jugada de Chrisantus Uche que Adrián Liso definió en el área.

Minutos más tarde, el propio Uche sentenció el resultado con una acción individual que dejó sin reacción a Radu. Celta intentó descontar, pero no logró precisión en los metros finales.