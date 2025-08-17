En vivo

Mundo

Elecciones en Bolivia: los resultados preliminares se esperan esta noche

La jornada transcurrió con normalidad y se esperan resultados preliminares por la noche. Los sondeos previos daban como favorito al conservador Jorge Quiroga.

17/08/2025 | 19:16Redacción Cadena 3

FOTO: Los votantes pasan por las urnas.

Las mesas electorales en Bolivia cerraron a las 16:00 horas de este domingo, dando inicio al conteo de votos tras una jornada crucial en la que más de 7,5 millones de ciudadanos fueron convocados para elegir presidente, 36 senadores y 130 diputados. La elección podría poner fin a 20 años de gobiernos socialistas.

Según supo Noticias Argentinas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó la jornada como tranquila y normal, con solo incidentes aislados. Se espera que el TSE anuncie los primeros resultados preliminares del sistema SIREPRE durante la noche de este domingo.

Expectativa por un giro a la derecha y la estrategia de Evo Morales

La atención del país se centra ahora en el escrutinio, que podría confirmar la tendencia anticipada por las encuestas: un giro hacia la derecha y la primera segunda vuelta electoral en la historia del país.

Sondeos previos: La última encuesta de AtlasIntel daba como favorito al expresidente conservador Jorge Quiroga (22,3%), seguido por el centroderechista Samuel Doria Medina (18%).

El MAS relegado: El candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez, figuraba en un lejano cuarto lugar con 11,4%, lo que anticipa el fin de dos décadas de victorias del MAS en primera vuelta.

La apuesta de Evo: El expresidente Evo Morales basó su estrategia en el voto nulo. "Si los votos nulos llegan al 25% (...) significa que habré ganado", declaró el líder cocalero.

El candidato Samuel Doria Medina calificó la jornada electoral como un "éxito" mientras el país aguarda los primeros resultados oficiales que comenzarán a definir el futuro político de Bolivia.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Bolivia el 17 de agosto de 2025?
Se llevaron a cabo elecciones presidenciales con más de 7,5 millones de ciudadanos convocados.

¿Quiénes eran los candidatos destacados?
El expresidente Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina fueron los principales candidatos según las encuestas.

¿Cuál fue la reacción del TSE?
El TSE calificó la jornada electoral como tranquila y normal, con incidentes aislados.

¿Qué implicancias tuvo el voto nulo?
Evo Morales apuntó al voto nulo como una estrategia, alegando que si alcanzaba el 25% significaría su victoria.

¿Qué se espera ahora en Bolivia?
Se aguardan los resultados preliminares que definirán el futuro político del país.

[Fuente: Noticias Argentinas]

