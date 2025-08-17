Elecciones: los candidatos a diputados nacionales en provincia de Buenos Aires
Los principales frentes políticos en Buenos Aires presentan sus listas de candidatos a diputados nacionales. Las elecciones se celebran el 26 de octubre de 2025, con postulantes destacados en cada alianza.
17/08/2025 | 22:23Redacción Cadena 3
FOTO: Los candidatos a diputados bonaerenses oficializaron las listas.
Este domingo 17 de agosto de 2025, los principales frentes políticos en la provincia de Buenos Aires oficializaron sus listas de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del próximo 26 de octubre.
A continuación, se detallan los principales postulantes confirmados:
La Libertad Avanza (LLA)
La alianza liderada por Javier Milei y Karina Milei presentó a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Le siguen en la lista Karen Reichardt, exmodelo y conductora de televisión. Le siguen Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo.
Fuerza Patria
El espacio conformado por gobernadores peronistas y sectores kirchneristas oficializó su lista con Jorge Taiana, exministro de Relaciones Exteriores, en la cabeza. Lo acompañan Jimena López, exdiputada y dirigente del Movimiento Evita, y Juan Grabois, dirigente social y líder del Frente Patria Grande.
Provincias Unidas
La coalición de gobernadores del interior del país, que incluye a Juan Schiaretti (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaroya (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), presentó a Florencio Randazzo como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires .
Por otra parte, María Eugenia Talerico encabeza la lista de Potencia para diputados, Nicolás Del Caño en el Frente de Izquierda, Manuela Castañeira para el Nuevo Más y el economista Roberto Cachanosky para la Unión Liberal.