Alejandro Bustos

Argentina

Alejandro Bustos

Rosario

Música

Agostina Brunetti

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Elecciones: los candidatos a diputados nacionales en provincia de Buenos Aires

Los principales frentes políticos en Buenos Aires presentan sus listas de candidatos a diputados nacionales. Las elecciones se celebran el 26 de octubre de 2025, con postulantes destacados en cada alianza.

17/08/2025 | 22:23Redacción Cadena 3

FOTO: Los candidatos a diputados bonaerenses oficializaron las listas.

Este domingo 17 de agosto de 2025, los principales frentes políticos en la provincia de Buenos Aires oficializaron sus listas de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del próximo 26 de octubre. 

A continuación, se detallan los principales postulantes confirmados:

La Libertad Avanza (LLA)

La alianza liderada por Javier Milei y Karina Milei presentó a José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Le siguen en la lista Karen Reichardt, exmodelo y conductora de televisión. Le siguen Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo.

Fuerza Patria

El espacio conformado por gobernadores peronistas y sectores kirchneristas oficializó su lista con Jorge Taiana, exministro de Relaciones Exteriores, en la cabeza. Lo acompañan Jimena López, exdiputada y dirigente del Movimiento Evita, y Juan Grabois, dirigente social y líder del Frente Patria Grande.

Provincias Unidas

La coalición de gobernadores del interior del país, que incluye a Juan Schiaretti (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaroya (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), presentó a Florencio Randazzo como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires .

Por otra parte, María Eugenia Talerico encabeza la lista de Potencia para diputados, Nicolás Del Caño en el Frente de Izquierda, Manuela Castañeira para el Nuevo Más y el economista Roberto Cachanosky para la Unión Liberal.

