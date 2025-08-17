Cierre de listas: los principales candidatos en la ciudad de Buenos Aires

Este domingo expiró el plazo para presentar oficialmente las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales que competirán el próximo 26 de octubre.

Las principales fuerzas políticas porteñas ya definieron sus nóminas, delineando la contienda legislativa en un distrito clave del país.

Principales frentes y sus encabezamientos

La Libertad Avanza – PRO (alianza)

Senado: Encabeza Patricia Bullrich, acompañada por Agustín Monteverde, Pilar Ramírez y Carlos Torrendell.

Diputados: Lidera la lista Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman, Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet.

Fuerza Patria

Diputados: El economista Itai Hagman encabeza la lista en CABA, en línea con la voluntad de contener el avance libertario

Senadores: Mariano Recalde encabeza en búsqueda de continuar como senador. La nómina también tiene en segundo lugar a Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Coalición Cívica – Hagamos Futuro

La alianza integrada por Coalición Cívica, Confianza Pública, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros partidos, presentará a Hernán Reyes como primer candidato a diputado nacional y a Marcela Campagnoli (quien concluye mandato el 10 de diciembre en la Cámara baja) para encabezar la boleta para el Senado.

Cecilia Ferrero será la segunda candidata a diputada nacional, mientras que Claudio Cingolani acompañará a Campagnoli.

Ciudadanos Unidos

El espacio Ciudadanos Unidos, compuesto por la Unión Cívica Radical, el GEN y el Partido Socialista, tiene una alianza a nivel nacional con los gobernadores de Provincias Unidas.

Para la categoría Diputados, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, será el primero de la lista de la Ciudad, seguido por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández; el politólogo Gustavo Marangoni; y la socialista Yesica Barreto.

En tanto, Ocaña estará acompañada por Martín Ocampo en la fórmula para competir en el Senado.

Por otra parte, en el Senado también buscarán un lugar Esteban Paulón por Movimiento Ciudadano; Juan Martín Paleo en Potencia; Christian Castillo en el Frente de Izquierd; Héctor Heberling para el Nuevo Más y Diego Guelar por la UCEDE. El Partido Movimiento Plural tiene a Gustavo D’Elia como principal candidato a senador.

En diputados, también encabezan listas Alejandro Katz en Movimiento Ciudadano, Ricardo López Murphy en Potencia, Myriam Bregman para el Frente de Izquierda, Federico Winokur en el Nuevo Más, Claudio “Turco” García por Partido Integrar, Claudio Lozano por Unidad Popular y Marcelo Peretta irá primero en la lista del Movimiento Plural, que tiene a Jorge Porcel (hijo) tercero.