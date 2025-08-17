En vivo

Deportes

El golazo increíble de Julián Álvarez en el debut del Atlético de Madrid

El delantero argentino abrió el marcador con un gran remate en la primera jornada de la Liga de España para el cuadro Colchonero.

17/08/2025 | 17:18Redacción Cadena 3

FOTO: Julián ÁLvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid. (Foto NA: @Atleti)

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre en el duelo de este domingo frente al Espanyol, válido por la primera fecha de la Liga de España.

A los 37 minutos de la etapa inicial, con el partido igualado y con el cuadro “Colchonero” sin poder generar demasiado peligro en el área rival, el surgido en River destrabó el duelo con un remate que se coló en el ángulo superior derecho del arco defendido por Marko Dmitrovic.

El remate, además de ser técnicamente sobresaliente, fue celebrado con pasión por los hinchas colchoneros presentes. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tanto llegó en un momento clave: con el partido igualado, Álvarez rompió la paridad y cambió por completo el ritmo del encuentro. 

El gol de tiro libre no solo abrió el marcador, sino que también dejó en claro el gran momento por el que pasa "La Araña", consolidando su condición de figura dentro del Atlético de Madrid y confirmando su capacidad para marcar la diferencia en instantes decisivos.

Lectura rápida

¿Qué hizo Julián Álvarez? Anotó un gol de tiro libre.

¿Qué equipo representa Julián Álvarez? Representa al Atlético de Madrid.

¿A qué rival se enfrentaron? Se enfrentaron al Espanyol.

¿Cuándo se realizó el partido? El partido se realizó el domingo 17 de agosto de 2025.

¿Dónde anotó el gol Álvarez? Anotó el gol en el ángulo superior derecho del arco rival.

[Fuente: Noticias Argentinas]

