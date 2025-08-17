El golazo increíble de Julián Álvarez en el debut del Atlético de Madrid

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, convirtió un golazo de tiro libre en el duelo de este domingo frente al Espanyol, válido por la primera fecha de la Liga de España.

A los 37 minutos de la etapa inicial, con el partido igualado y con el cuadro “Colchonero” sin poder generar demasiado peligro en el área rival, el surgido en River destrabó el duelo con un remate que se coló en el ángulo superior derecho del arco defendido por Marko Dmitrovic.

El remate, además de ser técnicamente sobresaliente, fue celebrado con pasión por los hinchas colchoneros presentes.

"Julian":

Por el gol de Julián Álvarez contra Espanyol en #LaLiga pic.twitter.com/V2Q3oarcmI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 17, 2025

El tanto llegó en un momento clave: con el partido igualado, Álvarez rompió la paridad y cambió por completo el ritmo del encuentro.

El gol de tiro libre no solo abrió el marcador, sino que también dejó en claro el gran momento por el que pasa "La Araña", consolidando su condición de figura dentro del Atlético de Madrid y confirmando su capacidad para marcar la diferencia en instantes decisivos.