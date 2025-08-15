En vivo

Bariloche celebra la Fiesta de la Nieve: hay un 80% de ocupación hotelera

  

15/08/2025 | 10:26Redacción Cadena 3

FOTO: Bariloche celebra la Fiesta de la Nieve (Foto: Shutterstock).

    Audio. Bariloche celebra la Fiesta de la Nieve: hay un 80% de ocupación

    Siempre Juntos

    Episodios

Fernando Genesir Por Fernando Genesir

En Bariloche, el sol asoma detrás de los bosques nativos mientras disfruto de la belleza del lugar. Estoy en el hotel Bosque de Nahuel, un paraíso en la Patagonia argentina. Aquí, en el Circuito Chico, la naturaleza y el lago Nahuel Huapi crean un escenario impresionante.

La temperatura marca 6 grados y el cielo está despejado. Junto a un gran equipo de Cadena 3, llegamos para cubrir la Fiesta de la Nieve, un evento que promete atraer a turistas y celebrar las tradiciones locales.

Ayer, al llegar al centro cívico, conversamos con Sergio Herrero, secretario de turismo de Bariloche. Nos contó que la fiesta volvió a cobrar vida gracias a la gestión del intendente Walter Cortés. 

Herrero comentó que este jueves el ambiente fue tranquilo, con bandas locales que animaron el día, pero la emoción crece aún más este viernes con la llegada de Luciano Pereyra y Thiago PZK.

Además de la música, el secretario de Turismo comentó que la fiesta incluye concursos de mozos y hacheros, actividades que honran las tradiciones de la región. A la vez, destacó que este evento busca romper con la monotonía y fomentar la participación de los vecinos en esta celebración histórica.

Bariloche muestra un 80% de ocupación hotelera, un dato alentador que refleja el interés por la Fiesta de la Nieve. Muchos turistas, incluidos brasileros, llegan atraídos por las bellezas naturales y las actividades programadas. La fiesta se extiende hasta el domingo, y desde Cadena 3 estaremos retransmitiendo todo lo que suceda.

