FOTO: Bariloche celebra la Fiesta Nacional de la Nieve con grandes artistas

Bariloche celebra la edición número 54 de la Fiesta Nacional de la Nieve, uno de los eventos más tradicionales y convocantes de la ciudad.

La tradicional celebración se lleva a cabo desde este miércoles 13 hasta al domingo 17 con la participación de grandes artistas.

Además, los asistentes al festival podrán disfrutar de danzas típicas, la elección de la reina de la nieve, las clásicas Bajada de Antorchas y el Concurso de Hacheros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este viernes, el número central del evento será Luciano Pereyra, mientras que el sábado se presentará Tiago PZK y el domingo cerrará la celebración La T y La M.

El cronograma completo:

Miércoles 13 de agosto – Cerro Catedral

19:00 h – Bajada de Antorchas: espectáculo iluminado con luces LED en el icónico cerro.

Jueves 14 de agosto

14:00 a 19:00– Bandas locales en el escenario del Centro Cívico.

17:00 a 19:00 – Concurso de Tortas

18:30 a 20:00– Apertura oficial y presentación de candidatas a Reina Nacional de la Nieve en el Centro Cívico.

Viernes 15 de agosto – Centro Cívico

19:25 – Ballet Municipal Tolkeyen.

20:30 – Show de Luciano Pereyra

Sábado 16 de agosto

10:00 a 14:00 – Tejetón, encuentro intergeneracional de tejido en Puerto San Carlos.

10:00 a 11:00– Payador local abre el Concurso de Hacheros.

11:00 a 14:00 – Concurso de Hacheros y Hacheras, destreza y fuerza en acción.

16:00 a 19:00 – Concurso y desfile del Pulóver, con tejedoras y candidatas.

19:00 a 20:00 – Desfile Náutico sobre el lago Nahuel Huapi.

20:00 – Filarmónica de Bariloche.

20:30 – Show de Tiago PZK en el Centro Cívico.

Domingo 17 de agosto – Centro Cívico

15:00 – Carrera de Mozos y Destrezas de Bartenders.

16:30 – Shows en vivo.

18:30 – Elección de la Reina Nacional de la Nieve.

20:30 – Show de cierre con La T y La M

Fernando Genesir, Mariana Asán y Agustín González, enviados especiales de Cadena 3