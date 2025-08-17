Banfield remontó el partido y venció a Estudiantes en el Torneo Clausura

Banfield se impuso 3 a 2 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Florencio Solá, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional, después de revertir un marcador adverso de dos goles y sumó su segunda victoria en el certamen.

El encuentro comenzó con paridad, pero Estudiantes logró romper el equilibrio a los 20 minutos. Santiago Arzamendia se proyectó por izquierda y definió con un zurdazo cruzado desde el vértice del área, imposible para Facundo Sanguinetti. Sobre el cierre del primer tiempo, Román Gómez amplió la ventaja tras culminar una jugada colectiva que dejó sin respuestas a la defensa local.

Banfield reaccionó en el complemento. A los 10 minutos, Rodrigo Auzmendi descontó de cabeza tras un centro preciso. Cinco minutos más tarde, Lautaro Ríos igualó también por vía aérea, aprovechando la desconcentración defensiva del Pincha. La remontada se concretó poco después: Martín Río capturó un rebote y definió con precisión para el 3-2 definitivo.

Estudiantes intentó recuperar el control en la última media hora, pero no logró vulnerar el orden defensivo del Taladro. Las variantes introducidas por Eduardo Domínguez no modificaron el desarrollo, y el equipo visitante no pudo sostener la ventaja inicial.

Con este resultado, Banfield alcanzó los 7 puntos y se ubicó en el séptimo puesto de la Zona A, igualando momentáneamente a Central Córdoba y Tigre. En la próxima fecha, visitará a Boca Juniors. Estudiantes quedó segundo en el grupo con 9 unidades, al igual que Huracán, y recibirá a Aldosivi en La Plata por la sexta jornada.

Síntesis de Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura:

Torneo Clausura.

Fecha 5.

Banfield 3–2 Estudiantes.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Pablo Echavarría.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Iribarren, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Facundo Farías, José Sosa, Fabricio Pérez; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 20m Santiago Arzamendia (E); 45m Román Gómez (E).

Goles en el segundo tiempo: 9m Rodrigo Auzmendi (B); 16m Lautaro Ríos (B); 18m Martín Río (B).

Cambios en el primer tiempo: 37m Leonardo Suárez por F. Pérez (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Lautaro Ríos por Esquivel (B); Ezequiel Piovi por Ascacíbar (E); 12m Santiago López García por Iribarren (B); Frank Castañeda por Piñero (B); 16m Edwuin Cetré por Sosa (E); Ramiro Funes Mori por Farías (E); 24m Lucas Cornejo por Amondarain (E); 31m Nicolás Colazo por G. Ríos (B); 36m Julio Furch por Auzmendi (B).