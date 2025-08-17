En vivo

La Cadena del Gol

River se impuso con firmeza ante Godoy Cruz: le ganó 4 a 2 y es líder de grupo

Driussi y Galoppo marcaron dos tantos cada uno para el local. Auzmendi convirtió en dos oscasiones para el "Tomba".

17/08/2025 | 20:36Redacción Cadena 3

FOTO: Galoppo, una de las figuras de la noche.

En una jornada vibrante del Torneo Clausura, River Plate se impuso este domingo ante Godoy Cruz con un marcador de 4-2. Con mayoría de suplentes en cancha, el conjunto millonario confirmó su poder ofensivo y se acomodó como líder indiscutido de la Zona B

Desde el pitazo inicial, River marcó tempranamente. Sebastián Driussi abrió el marcador con un golazo desde afuera del área.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Godoy Cruz respondió con agresividad: Agustín Auzmendi emparejó dos veces el partido; primero a los 9 minutos y luego de penal, mostrando carácter ofensivo. Antes Giuluano Galoppo había dado la ventaja al "Millo".

Posteriormente, Galoppo apareció con determinación y anotó de cabeza en la última jugada del primer tiempo para devolver la ventaja a River.

En el inicio del segundo tiempo, Driussi anotó nuevamente, esta vez tras una serie de rebotes, redondeando su doblete y cerrando el resultado

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo recibirá a Godoy Cruz?
River Plate, con una mayoría de suplentes.

¿Cuándo se disputará el encuentro?
El domingo a las 18.30 horas.

¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio Monumental.

¿Cuál es la situación reciente de River?
Viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay.

¿Qué cambios realizará Godoy Cruz?
Hará cuatro modificaciones en su alineación titular.

[Fuente: Noticias Argentinas]

