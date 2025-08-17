River se impuso con firmeza ante Godoy Cruz: le ganó 4 a 2 y es líder de grupo
Driussi y Galoppo marcaron dos tantos cada uno para el local. Auzmendi convirtió en dos oscasiones para el "Tomba".
17/08/2025 | 20:36Redacción Cadena 3
FOTO: Galoppo, una de las figuras de la noche.
En una jornada vibrante del Torneo Clausura, River Plate se impuso este domingo ante Godoy Cruz con un marcador de 4-2. Con mayoría de suplentes en cancha, el conjunto millonario confirmó su poder ofensivo y se acomodó como líder indiscutido de la Zona B
Desde el pitazo inicial, River marcó tempranamente. Sebastián Driussi abrió el marcador con un golazo desde afuera del área.
Torneo Clausura. Volvé a gritar los goles de la victoria del "Millo" ante el "Tomba"
Godoy Cruz respondió con agresividad: Agustín Auzmendi emparejó dos veces el partido; primero a los 9 minutos y luego de penal, mostrando carácter ofensivo. Antes Giuluano Galoppo había dado la ventaja al "Millo".
Posteriormente, Galoppo apareció con determinación y anotó de cabeza en la última jugada del primer tiempo para devolver la ventaja a River.
En el inicio del segundo tiempo, Driussi anotó nuevamente, esta vez tras una serie de rebotes, redondeando su doblete y cerrando el resultado
