River se impuso con firmeza ante Godoy Cruz: le ganó 4 a 2 y es líder de grupo

FOTO: Galoppo, una de las figuras de la noche.

En una jornada vibrante del Torneo Clausura, River Plate se impuso este domingo ante Godoy Cruz con un marcador de 4-2. Con mayoría de suplentes en cancha, el conjunto millonario confirmó su poder ofensivo y se acomodó como líder indiscutido de la Zona B

Desde el pitazo inicial, River marcó tempranamente. Sebastián Driussi abrió el marcador con un golazo desde afuera del área.

Godoy Cruz respondió con agresividad: Agustín Auzmendi emparejó dos veces el partido; primero a los 9 minutos y luego de penal, mostrando carácter ofensivo. Antes Giuluano Galoppo había dado la ventaja al "Millo".

Posteriormente, Galoppo apareció con determinación y anotó de cabeza en la última jugada del primer tiempo para devolver la ventaja a River.

En el inicio del segundo tiempo, Driussi anotó nuevamente, esta vez tras una serie de rebotes, redondeando su doblete y cerrando el resultado

