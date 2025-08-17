En vivo

Sociedad

Secuestran un arma de fuego y otros elementos vinculados a una extorsión

La investigación inició tras la denuncia de un hombre por la desaparición de su automóvil.

17/08/2025 | 15:24Redacción Cadena 3

FOTO: Secuestran un arma de fuego y otros elementos vinculados a una extorsión

Secuestraron un arma de fuego y otros elementos vinculados a una extorsión. La investigación inició tras la denuncia de un hombre por la desaparición de su automóvil. El trasfondo de la cuestión fue que la víctima prestó su auto a un amigo a quien, posteriormente, un prestamista le arrebató el vehículo para cobrarse una deuda.

Policías del Departamento Inteligencia Criminal llevaron adelante una serie de allanamientos en las que procedieron al secuestro de una tumbera con sus cartuchos y un cuaderno con anotaciones que indican montos de dinero con nombres de clientes y fechas de cobro.

De acuerdo al relato de la víctima, él había prestado su automóvil a un amigo que se desempeña como taxista. Lo acordado era que lo tendría por unos días. Cuando el propietario fue a pedírselo, esta persona comenzó con evasivas hasta que le confesó que el vehículo se encontraba en un domicilio de El Colmenar, luego que un tal “Cabudo”, quien es prestamista, se lo quitara por una deuda que tenía.

La víctima entró en estado de desesperación y contactó al tal “Cabudo” quien le respondió que no le entregaría el automóvil hasta que paguen la deuda de su amigo.

A partir de este relato, los servidores públicos llevaron adelante una serie de investigaciones y averiguaciones para, posteriormente, solicitar las medidas judiciales del caso. Si bien el vehículo aún no fue habido, la investigación avanza con las pruebas halladas que permitirá esclarecer esta causa.

Lectura rápida

¿Qué se secuestró en la investigación? Se secuestró un arma de fuego, una tumbera con sus cartuchos y un cuaderno con anotaciones de deudas.

¿Quién es la víctima? La víctima es un hombre que denunció la desaparición de su automóvil prestado a un amigo.

¿Qué ocurrió con el automóvil? El automóvil fue quitado por un prestamista llamado "Cabudo" debido a una deuda del amigo de la víctima.

¿Qué hicieron los policías? Los policías del Departamento Inteligencia Criminal realizaron allanamientos y secuestraron elementos vinculados a la extorsión.

¿Cuál es el estado de la investigación? La investigación continúa y avanza con las pruebas halladas, aunque el vehículo aún no ha sido encontrado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

