FOTO: Ya son 96 las muertes por fentanilo contaminado y temen que la cifra aumente

Por Adrián Simioni

El fentanilo, una potente droga sintética, desata una crisis sanitaria en Argentina. Las muertes atribuibles a esta sustancia son motivo de preocupación, aunque la cifra exacta de víctimas no se conoce. Los expertos advierten que la situación es una tragedia que marcará un capítulo oscuro en la historia del país.

Esto va a quedar anotado en la historia de las tragedias argentinas. Se demanda una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y establecer medidas que prevengan futuros incidentes.

La ANMAT, dependencia del gobierno nacional responsable de la regulación de medicamentos, debe asumir una cuota de responsabilidad. Tiene que controlar la calidad de los medicamentos, a los laboratorios y a las droguerías.

La situación se complica con sospechas de vínculos políticos que perjudican la efectividad de las investigaciones.

Los ministerios provinciales de salud también reciben críticas por su rol en la vigilancia epidemiológica.

La incertidumbre genera angustia entre quienes podrían estar afectados por la contaminación.

Además, se debate la figura del juez Kreplak, relacionado con la causa. Se debe evaluar si es necesario que se aparte o no. En tanto, la presión del Gobierno nacional sobre el caso se considera inapropiada.

Por último, se subrayó la importancia de abordar el tema con seriedad y esclarecer los hechos.