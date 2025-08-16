La Libertad Avanza confirmó la lista en la Ciudad para las elecciones de octubre
Con Patricia Bullirch y Alejandro Fargosi encabezando para Senado y Diputados, la alianza oficialista confirmó la lista.
16/08/2025 | 23:04Redacción Cadena 3
FOTO: La Libertad Avanza confirmó la lista en la Ciudad para las elecciones de octubre.
La Alianza La Libertad Avanza (LLA) de la Ciudad de Buenos Aires ha definido sus listas de cara a las elecciones legislativas de octubre. La ministra Patricia Bullrich encabezará la boleta para el Senado, mientras que el abogado Alejandro Fargosi será el primer candidato para la Cámara de Diputados.
Desde LLA, a través de un comunicado, señalaron: "Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", destacando el perfil combativo de sus candidatos.
/Inicio Código Embebido/
Polémica en redes. Milei valoró Homo Argentum: "Deja en evidencia la agenda de los progres caviar"
El Presidente de la Nación hizo una particular crítica del flamante film de Guillermo Francella. "Les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado", comentó en su cuenta de X.
/Fin Código Embebido/
Para el Senado, acompañando a Patricia Bullrich, el segundo lugar lo ocupará Agustín Monteverde, con Pilar Ramírez como senadora suplente.
En cuanto a la lista de Diputados, tras Alejandro Fargosi, se ubicarán Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, y como parte de la alianza con el PRO, De Andreis y Antonela Giampieri. Esta configuración busca consolidar la presencia de LLA y sus aliados en el Congreso.
Lectura rápida
¿Qué ha definido LLA? La Alianza La Libertad Avanza ha definido sus listas para las elecciones legislativas de octubre.
¿Quiénes son los candidatos principales? Patricia Bullrich encabezará la boleta al Senado y Alejandro Fargosi será el primer candidato para la Cámara de Diputados.
¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones legislativas se llevarán a cabo en octubre.
¿Dónde se presentan estos candidatos? Los candidatos se presentan en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué es relevante esta configuración? La configuración busca consolidar la presencia de LLA y sus aliados en el Congreso.