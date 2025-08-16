Milei valoró Homo Argentum: "Deja en evidencia la agenda de los progres caviar"

El presidente Javier Milei salió a defender la nueva película de Guillermo Francella, "Homo Argentum", y la convirtió en el eje central de una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la "batalla cultural".

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el film expone a los "progres caviar" y atacó con dureza a sus críticos.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro entre los funcionarios se extendió por más de cuatro horas este viernes en la Casa Rosada, a pesar de ser un día no laborable, y tuvo como eje la proyección y debate de la película en la víspera del cierre de listas para las elecciones legislativas.

HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

En un texto difundido en X, Milei sostuvo que la película, dirigida por la dupla Cohn-Duprat, funciona como un "espejo" para la "agenda woke". Y utilizó duros calificativos para quienes cuestionan el film.

En ese marco, afirmó que el film "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".

Además, calificó a quienes critican el film como un "ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)", a quienes tildó de "envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas" e "ignorantes".

Por otra parte, sostuvo que a sus detractores "les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado", ya que, según él, muestra a muchos artistas del rubro como "fracasados totales y absolutos".

Durante la segunda parte de la reunión de Gabinete, el libertario propuso volver a ver el film (que ya había compartido con legisladores el martes) y utilizó varias de sus 16 viñetas para un "cine debate" sobre la realidad nacional, consolidando a la película como una herramienta para la narrativa oficial.

