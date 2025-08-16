Milei valoró Homo Argentum: "Deja en evidencia la agenda de los progres caviar"
El Presidente de la Nación hizo una particular crítica del flamante film de Guillermo Francella. "Les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado", comentó en su cuenta de X.
16/08/2025 | 12:17Redacción Cadena 3
FOTO: Milei valoró Homo Argentum: "Deja en evidencia la agenda de los progres caviar".
El presidente Javier Milei salió a defender la nueva película de Guillermo Francella, "Homo Argentum", y la convirtió en el eje central de una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la "batalla cultural".
A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el film expone a los "progres caviar" y atacó con dureza a sus críticos.
Según supo Noticias Argentinas, el encuentro entre los funcionarios se extendió por más de cuatro horas este viernes en la Casa Rosada, a pesar de ser un día no laborable, y tuvo como eje la proyección y debate de la película en la víspera del cierre de listas para las elecciones legislativas.
HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE— Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025
La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).
A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del…
En un texto difundido en X, Milei sostuvo que la película, dirigida por la dupla Cohn-Duprat, funciona como un "espejo" para la "agenda woke". Y utilizó duros calificativos para quienes cuestionan el film.
En ese marco, afirmó que el film "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".
Además, calificó a quienes critican el film como un "ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)", a quienes tildó de "envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas" e "ignorantes".
Por otra parte, sostuvo que a sus detractores "les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado", ya que, según él, muestra a muchos artistas del rubro como "fracasados totales y absolutos".
Durante la segunda parte de la reunión de Gabinete, el libertario propuso volver a ver el film (que ya había compartido con legisladores el martes) y utilizó varias de sus 16 viñetas para un "cine debate" sobre la realidad nacional, consolidando a la película como una herramienta para la narrativa oficial.
