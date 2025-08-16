En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Telmo vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. Alte. Brown

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Milei valoró Homo Argentum: "Deja en evidencia la agenda de los progres caviar"

El Presidente de la Nación hizo una particular crítica del flamante film de Guillermo Francella. "Les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado", comentó en su cuenta de X.

16/08/2025 | 12:17Redacción Cadena 3

FOTO: Milei valoró Homo Argentum: "Deja en evidencia la agenda de los progres caviar".

El presidente Javier Milei salió a defender la nueva película de Guillermo Francella, "Homo Argentum", y la convirtió en el eje central de una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la "batalla cultural". 

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el film expone a los "progres caviar" y atacó con dureza a sus críticos.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro entre los funcionarios se extendió por más de cuatro horas este viernes en la Casa Rosada, a pesar de ser un día no laborable, y tuvo como eje la proyección y debate de la película en la víspera del cierre de listas para las elecciones legislativas. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un texto difundido en X, Milei sostuvo que la película, dirigida por la dupla Cohn-Duprat, funciona como un "espejo" para la "agenda woke". Y utilizó duros calificativos para quienes cuestionan el film.

En ese marco, afirmó que el film "deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".

Además, calificó a quienes critican el film como un "ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)", a quienes tildó de "envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas" e "ignorantes".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, sostuvo que a sus detractores "les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado", ya que, según él, muestra a muchos artistas del rubro como "fracasados totales y absolutos".

Durante la segunda parte de la reunión de Gabinete, el libertario propuso volver a ver el film (que ya había compartido con legisladores el martes) y utilizó varias de sus 16 viñetas para un "cine debate" sobre la realidad nacional, consolidando a la película como una herramienta para la narrativa oficial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho