Echarri apuntó a Francella: "Me duele su expresión sobre el cine argentino"

Pablo Echarri habló en "Puro Show" tras escuchar a Guillermo Francella opinar sobre las películas subvencionadas por el INCAA, las cuales aseguró que "prefiere no ver".

"Me alegro mucho que la gente opine, que se exprese y que muestre su verdadero corazón y que trasluzca su pensamiento. Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, al no ser comprendido es minimizado", comenzó diciendo Echarri.

Y amplió: "La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Y creo que realmente se equivoca. Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante".

En ese sentido, Echarri expresó que "si lo único que existieran fueran películas populares, taquilleras, nuestra sociedad sería paupérrima y pobre".

Y, en referencia a las mismas opiniones de Francella, concluyó: "Por suerte es una opinión y no milita eso, si militara sería más complicado; nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos".

