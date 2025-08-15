Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio, lejos de la China Suárez
El actor organizó una fiesta en Argentina. La madre del menor vive en Turquía.
15/08/2025 | 10:57Redacción Cadena 3
FOTO: El festejo que organizó Benjamín Vicuña
La pelea entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez estuvo lejos de resolverse. La actriz esperó que su ex le firmara el permiso para llevarse a sus hijos Magnolia y Amancio a Turquía, pero él no deseó que los menores vivieran allí.
La actriz se instaló en su nuevo hogar junto a Mauro Icardi, pero sin ninguno de sus hijos, ni siquiera Rufina, la mayor, que iba a quedarse, pero optó por regresar junto a su padre, Nicolás Cabré.
Lo cierto es que Benjamín Vicuña le organizó a su hijo un festejo de cumpleaños con temática de Spiderman y con la presencia de un mago.
El cumpleaños de Amancio fue el 28 de julio y el pequeño ya tuvo el festejo con su madre en Estambul. Mauro Icardi llevó a su novia y sus hijos a un paseo en yate, donde celebraron el cumple del hijo menor de La China. “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos”, le dedicó la mamá en su día.
Por su parte, Vicuña había escrito: “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”.
Y también le dedicó: “Junté tesoros y recuerdos de tus cinco años para que sepas que tienes todo el amor del mundo… Eres poderoso en ese cuerpito de niño y que la sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, ¡mi niño! Te amo profundamente”.
