Espectáculos

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio, lejos de la China Suárez

El actor organizó una fiesta en Argentina. La madre del menor vive en Turquía.

15/08/2025 | 10:57Redacción Cadena 3

FOTO: El festejo que organizó Benjamín Vicuña

La pelea entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez estuvo lejos de resolverse. La actriz esperó que su ex le firmara el permiso para llevarse a sus hijos Magnolia y Amancio a Turquía, pero él no deseó que los menores vivieran allí.

La actriz se instaló en su nuevo hogar junto a Mauro Icardi, pero sin ninguno de sus hijos, ni siquiera Rufina, la mayor, que iba a quedarse, pero optó por regresar junto a su padre, Nicolás Cabré.

Lo cierto es que Benjamín Vicuña le organizó a su hijo un festejo de cumpleaños con temática de Spiderman y con la presencia de un mago.

El cumpleaños de Amancio fue el 28 de julio y el pequeño ya tuvo el festejo con su madre en Estambul. Mauro Icardi llevó a su novia y sus hijos a un paseo en yate, donde celebraron el cumple del hijo menor de La China. “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos, le dedicó la mamá en su día.

Por su parte, Vicuña había escrito: “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”.

Y también le dedicó: “Junté tesoros y recuerdos de tus cinco años para que sepas que tienes todo el amor del mundo… Eres poderoso en ese cuerpito de niño y que la sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, ¡mi niño! Te amo profundamente”.

Lectura rápida

¿Quién festejó el cumpleaños de Amancio?
Benjamín Vicuña organizó la celebración.

¿Dónde se realizó la fiesta?
En Argentina, mientras la madre vive en Turquía.

¿Qué tema tuvo el cumpleaños?
La fiesta fue temática de Spiderman.

¿Qué pasó el 28 de julio?
Amancio cumplió cinco años y celebró con su madre en Estambul.

¿Qué dedicatoria hizo la madre?
La madre le dedicó un mensaje resaltando su bondad y dulzura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

