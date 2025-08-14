Lo mejor y lo peor de "Homo Argentum", la nueva película con Guillermo Francella

Por Francisco Vidal

Opinión: buena

Guillermo Francella es sinónimo de convocatoria en taquilla, por lo que las expectativas en torno a "Homo Argentum", la nueva película donde interpreta a 16 personajes distintos, son altísimas.

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat —creadores de El Encargado y colaboradores de Francella en Mi obra maestra—, la propuesta se compone de 16 cortos que retratan la argentinidad a través de protagonistas muy diversos: desde un vendedor de dólares, un vecino harto de la inseguridad y un millonario envuelto en una situación límite, hasta un padre decidido a que su hijo de 39 años se independice o un director de cine hipócrita.

Principalmente anclada en la comedia ácida característica de sus realizadores, la irregular Homo Argentum también se asoma a la emotividad y al impacto.

Lo mejor

El gran fuerte de la película es la comedia, terreno en el que Francella se mueve como pez en el agua y provoca carcajadas con momentos tan insólitos como reconocibles. La exageración de ciertas situaciones potencia la identificación del espectador y el humor.

Varios episodios —como el primero— plantean debates morales que trascienden la pantalla, invitando a salir del cine discutiendo “¿qué hubiéramos hecho nosotros?”. Las disyuntivas familiares, personales o los supuestos choques de clases (como el de un millonario y un joven pobre) generan un diálogo que convive con la risa, reforzado por un elenco que mezcla generaciones y entrega buenas interpretaciones, como las de Guillermo Arengo, Eva de Dominici o la grata sorpresa del cantante Milo J.

Lo peor

La brevedad y el ritmo “tiktoker” de algunos relatos terminan reduciéndolos a simples postales, más cercanas a una única situación o emoción que a una historia desarrollada, dejando sabor a poco.

Como en otras obras de Cohn y Duprat, la película toma posición ideológica; sin embargo, en ciertos casos el mensaje se presenta con subrayados excesivos o lugares comunes.

Y un detalle no menor: la presencia demasiado evidente de marcas y productos publicitados, que por momentos rompe la inmersión.

En síntesis, Homo Argentum combina relatos que divierten y hacen pensar con otros que no terminan de despegar. Aun así, está lejos de ser una propuesta fallida: es dinámica, entretenida y una oportunidad para disfrutar de un Francella impecable como siempre, aunque no estemos ante una producción inolvidable.