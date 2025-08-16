FOTO: Hagman encabezará la lista de Fuerza Patria en la Ciudad y Taiana en Provincia.

El espacio Fuerza Patria definió a sus principales candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre: el diputado nacional Itai Hagman liderará la boleta en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el exministro de Defensa Jorge Taiana será cabeza de lista en la Provincia de Buenos Aires, en una disputa clave frente a La Libertad Avanza, que lleva como referente bonaerense a José Luis Espert.

Taiana, el candidato de consenso en PBA

En territorio bonaerense, la candidatura de Taiana fue el resultado de un acuerdo entre los sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof, el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador Sergio Massa.

El exfuncionario estará acompañado por la exdiputada nacional Jimena López (Frente Renovador) y por el dirigente social Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, que ocupará el tercer lugar en la nómina.

La lista también suma a figuras de peso dentro del justicialismo y los movimientos sindicales y sociales: la diputada nacional Vanesa Siley, el líder bancario Sergio Palazzo, la senadora Teresa García, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, la diputada Agustina Propato y Hugo Moyano (h.), abogado e hijo del histórico dirigente camionero.

Otros nombres que integran la boleta son la legisladora provincial Fernanda Díaz, el dirigente del FR y director del Banco Provincia Sebastián Galmarini, la exfuncionaria nacional Fernanda Miño, el referente docente Hugo Yasky, la concejal de Marcos Paz Marina Salzman y el exministro de Educación Nicolás Trotta.

Hagman, al frente en la Ciudad

En la Capital Federal, Itai Hagman —economista, diputado nacional y referente de Patria Grande— buscará renovar su banca obtenida en 2019, cuando ingresó al Congreso por el entonces Frente de Todos. Su inclusión como primer candidato representa un gesto hacia el espacio de Juan Grabois, que en los últimos meses había tenido tensiones con la conducción de Fuerza Patria por el rol de Massa dentro del armado.

Hagman estará acompañado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del PJ Santiago Roberto y la exlegisladora porteña Lucía Cámpora, conformando una nómina que busca reflejar la amplitud de sectores del justicialismo en la Ciudad.

La pulseada en el Senado

En paralelo, en la Ciudad también comienza a definirse la disputa por el Senado. El presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, se perfila como el principal candidato de Fuerza Patria para renovar su banca y enfrentar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien encabezará la lista de senadores por el espacio libertario.