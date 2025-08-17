En vivo

Deportes

Barracas Central empató con Central Córdoba y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

El "Guapo" se está metiendo en la próxima Copa Libertadores en la tabla anual.

17/08/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: Festejo de Javier Ruiz para Barracas Central.

Barracas Central empató 1 a 1 frente a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y alcanzó la cima de la Zona A con 10 puntos, mientras que el Ferroviario se mantiene en zona de PlayOffs con 7 unidades.

El primer tiempo mostró a Barracas Central más preciso en la ejecución. A los 16 minutos, Javier Ruiz abrió el marcador con una acción individual: el delantero se filtró entre líneas y definió con un derechazo rasante que superó la resistencia de Alan Aguerre. Central Córdoba intentó responder, pero no logró profundidad en los últimos metros.

La igualdad llegó en el complemento. A los 60 minutos, tras un primer intento que Rodrigo Insúa despejó sobre la línea, Lucas Abascia capitalizó el rebote y empujó la pelota para el 1-1. El gol revitalizó al equipo local, que generó las ocasiones más claras en el tramo final del encuentro.

Pese a los intentos del Ferroviario, el marcador no volvió a moverse. Barracas Central sostuvo el orden defensivo y apostó a la transición rápida, mientras que Central Córdoba buscó el desequilibrio por las bandas, sin éxito. El empate dejó sensaciones divididas: Barracas Central se consolidó como líder, y el conjunto santiagueño prolongó su racha sin victorias en el torneo.

En la próxima jornada, Central Córdoba enfrentará a Lanús por la vuelta de la Copa Sudamericana, tras imponerse por 1-0 en la ida. Barracas Central, por su parte, buscará sostener el liderazgo cuando reciba a Tigre por la sexta fecha del Clausura.

Síntesis de Central Córdoba vs. Barracas Central por el Torneo Clausura:

Torneo Clausura.
Fecha 5.
Central Córdoba 1–1 Barracas Central.
Estadio: Único Madre de Ciudades.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
VAR: Héctor Paletta.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Godoy, José Florentín, Iván Gómez, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Goles en el primer tiempo: 16m Javier Ruiz (BC).

Goles en el segundo tiempo: 15m Lucas Abascia (CC).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Vera por I. Gómez (CC), Matías Perello por Besozzi (CC); Diego Barrera por Godoy (CC); 13m Siro Rosané por Morales (BC); 20m Manuel Duarte por Tapia (BC); 36m Favio Cabral por G. Verón (CC); Sebastián Cristóforo por Heredia (CC).

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Barracas Central empató 1-1 con Central Córdoba y se posiciona como líder de la Zona A en el Torneo Clausura.

¿Quién anotó los goles?
Javier Ruiz para Barracas Central y Lucas Abascia para Central Córdoba.

¿Cuándo se llevó a cabo el encuentro?
El partido se disputó en el Estadio Único Madre de Ciudades en la quinta fecha del torneo.

¿Dónde jugarán en la próxima jornada?
Central Córdoba se enfrentará a Lanús, mientras que Barracas Central recibirá a Tigre.

¿Cómo está la tabla actualmente?
Barracas Central lidera la Zona A con 10 puntos, mientras que Central Córdoba tiene 7 y está en zona de PlayOffs.

[Fuente: Noticias Argentinas]

