Un hombre de 31 años murió tras ser baleado en la cabeza en la Ruta 21

Un hombre de 31 años falleció este domingo tras recibir una herida de arma de fuego en la cabeza en un hecho ocurrido en Pueblo Esther. La víctima, identificada como Mariano Martínez, fue trasladada inicialmente al Policlínico San Martín y luego derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde finalmente se declaró su deceso a las 13.10 horas.

Según el informe policial, alrededor de las 22.50 del sábado 16 de agosto un automóvil llegó al Policlínico San Martín con el herido a bordo. Los ocupantes del vehículo señalaron que el ataque se produjo sobre la Ruta 21, aunque no brindaron más detalles y se retiraron del lugar sin aportar información adicional.

El hombre ingresó inconsciente, fue intubado y quedó en estado crítico hasta que se produjo su fallecimiento. Al momento del ingreso al HECA, los médicos diagnosticaron una herida de arma de fuego en el cráneo y dispusieron estudios de urgencia.

Las circunstancias en que ocurrió el hecho aún no fueron esclarecidas. Interviene la Subcomisaría 15ª de Pueblo Esther junto con la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para determinar cómo se produjo el ataque y dar con los responsables.