Sociedad

Encontraron muerto a un hombre de 69 años en una quebrada en la Pampa de Achala

El cuerpo de un hombre de 69 años fue encontrado en una quebrada cerca de su hogar en San Mateo. La policía investiga el caso tras el aviso de un vecino que alertó sobre su ausencia prolongada.

17/08/2025 | 19:34

FOTO: Encontraron muerto a un hombre de 69 años en una quebrada en la Pampa de Achala

Personal policial del Destacamento La Posta confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 69 años en una quebrada de vertientes, ubicada a unos 70 metros de su vivienda, en el paraje San Mateo, dentro de la región de la Pampa de Achala en Córdoba. 

Según informaron las autoridades, el cuerpo fue extraído por personal del DUAR y trasladado por un trayecto de tres kilómetros hasta las unidades móviles, para luego ser trasladado a la morgue correspondiente. 

Durante el procedimiento trabajaron efectivos de Investigaciones, Policía Científica y el destacamento local, con la supervisión del fiscal y del secretario de la Fiscalía.

El hallazgo se produjo tras el aviso de un vecino que, al pasar por la zona y notar la ausencia del hombre desde hacía varios días, alertó a la policía. 

El caso quedó bajo investigación de la Justicia, que continuará con los procedimientos correspondientes.

Con información de Roberto Fontanari.

