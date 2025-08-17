En vivo

Sociedad

Cuatro muertos y un herido por la caída de un montacargas en San Lorenzo

El siniestro ocurrió en un edificio en construcción en el centro de la ciudad. Investigan las causas.

17/08/2025 | 13:43Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Crédito de foto: sl24.com.ar

Un grave accidente laboral ocurrió este domingo al mediodía en la ciudad de San Lorenzo y dejó como saldo cuatro obreros fallecidos y otro en estado crítico. El hecho se registró en un edificio en construcción situado en calle San Carlos al 1000 de la vecina localidad, donde un montacargas se desplomó desde el noveno piso con cinco trabajadores en su interior.

Según los datos preliminares, la plataforma estaba habilitada para transportar a cuatro personas, aunque en el momento del derrumbe eran cinco los obreros que la utilizaban. Los trabajadores habían llegado recientemente desde Buenos Aires y eran oriundos de la localidad santafesina de Villa Ocampo.

Bomberos Zapadores, personal policial y equipos de emergencias acudieron de inmediato para asistir en la zona. El único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, mientras que la Policía de Investigaciones y el gabinete criminalístico llevan adelante peritajes para establecer las causas del siniestro y eventuales responsabilidades.

