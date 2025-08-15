En vivo

Opinión

El hijo y un triunfo, ¿la tabla de salvación?

  

15/08/2025 | 17:26Redacción Cadena 3

FOTO: Máximo Kirchner, ¿tabla de salvación de su madre?

  1.

    Audio. El hijo y un triunfo, ¿la tabla de salvación?

    Viva la Radio

    Episodios

Julio Perotti Por Julio Perotti

A horas del cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, hay varias puntas abiertas.

Una de ellas, que concita la atención, es lo que ocurrirá en la provincia de Buenos Aires.

No por nada se considera a la elección en el principal distrito del país como “la madre de todas las batallas”.

No es menor porque allí juega su poder residual Cristina Kirchner.

Lo conservaría en principio si, como se especula, logra imponer a su hijo Máximo al frente de la lista de diputados nacionales.

Todo parece encaminado en ese sentido, porque al parecer Sergio Massa le hizo llegar un mensaje claro: no quiere serlo.

Luego, claro, Máximo debe ganar las elecciones en las que el peronismo pone en juego 15 bancas.

Por más que haya inventado un “operativo clamor”, Máximo Kirchner debe lugar contra una imagen negativa que supera mucho a la positiva.

Si La Libertad Avanza, con Milei jugado a todo o nada, obtiene un buen resultado en las elecciones provinciales del 7 de setiembre y gana las del 26 de octubre, Cristina probablemente entrará en un cono de sombras.

El ocaso de la señora dejaría así de ser futuro y se convertiría en un irremediable presente.

Política y Economía

Opinión

